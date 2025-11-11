Убивство Фаріон: у справі досліджують речові докази, зброї, з якої вбили мовознавицю, досі не знайшли

У Шевченківському райсуді Львова 11 листопада відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Суд дослідив низку речових доказів, зокрема гільзу, знайдену на місці злочину. Зброї, з якої вбили Фаріон, так і не знайшли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Львів.

В'ячеслава Зінченка доправили до зали суду у супроводі нацгвардійців. Перед засіданням обвинувачений поспілкувався з мамою Оленою Зінченко.

Засідання розпочалось о 12:04. Участь у ньому взяли адвокати Зінченка — Ігор Сулима і Володимир Вороняк, прокурор Дмитро Петльований та донька Ірини Фаріон Софія Особа.

У залі суду почали досліджувати речові докази. Раніше клопотання про це подав захисник Зінченка Ігор Сулима.

"Ми просимо дослідити в судовому засіданні наступні речові докази: це запахові сліди з поверхні лавки, які поміщені в спецпакети, запахові сліди з стільця №1, запахові сліди з стільця №2, поміщені в спецпакети, змиви з поверхні накладки лавки, змиви зі стільця №1 та №2, гільзу маркуванням 9 на 18, поміщену в паперовий конверт(...) Також просимо дослідити змиви з поверхні долоні лівої та правої руки обвинуваченого Зінченка. (...) Крім того, мобільний телефон фіолетового кольору, вилучений під час обшуку за місцем проживання Зінченка, який поміщено в спецпакет", - зачитав Сулима.

Після перерви перейшли до допиту свідка — власниці квартири на вулиці Костюшка, 2, де Зінченко орендував кімнату. Першу добу проживання він оплатив на рахунок ФОП зі своєї картки — орієнтовно 800 грн, а решту суми приніс готівкою. Орендодавиця перевірила його документи. Претензій до нього в жінки не було.

Також, адвокат Зінченка подав ще одне клопотання, щоб вислухали інших трьох свідків. При цьому він звернув увагу суду на те, що в сторони захисту є підстави вважати, що на цих свідків можуть чинити тиск правоохоронці або інші особи, які "зацікавлені у найшвидшому розгляді цієї справи без з'ясування фактичних обставин". Зокрема один зі свідків, за його словами, отримав погрози, які стосувалися життя та здоров'я його та дитини, із закликами не приходити в суд.

Повідомляється, що наступне засідання відбудеться 13 листопада.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

18 вересня 2025 року Шевченківський районний суд Львова продовжив до 21 листопада запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.