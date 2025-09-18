Вбивство Ірини Фаріон: обвинуваченому продовжили запобіжний захід до 21 листопада

18 вересня Шевченківський районний суд Львова продовжив до 21 листопада запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві Ірини Фаріон.

Зазначається, що засідання розпочалось о 14:30. На ньому були присутні прокурори Роман Скіб'як і Олена Данилів та донька Ірини Фаріон Софія Особа.

В'ячеслав Зінченко та його адвокат Володимир Вороняк долучилися онлайн.

Прокурор Роман Скіб'як зачитав клопотання, у якому закликав суд продовжити В'ячеславу Зінченку арешт на 60 діб без права внесення застави. Суд пішов у нарадчу кімнату.

Клопотання про продовження запобіжного заходу без змін задовільнили. Зінченко перебуватиме під арештом до 21 листопада включно. Наступне засідання відбудеться 23 вересня о 14:30.

На попередньому засіданні, яке було 3 вересня, у суді продовжили розгляд справи. Донька мовознавиці Софія Особа вперше під час засідання публічно поспілкувалася із Зінченком. Зокрема, вони обговорили подробиці справи та позов на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід.

Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.