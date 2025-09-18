РУС
Убийство Ирины Фарион: обвиняемому продлили меру пресечения до 21 ноября

Убийство Фарион Зинченко рассказал, почему совершил преступление

18 сентября Шевченковский районный суд Львова продлил до 21 ноября меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что заседание началось в 14:30. На нем присутствовали прокуроры Роман Скибьяк и Елена Данылив и дочь Ирины Фарион - София Особа.

Вячеслав Зинченко и его адвокат Владимир Вороняк присоединились онлайн.

Прокурор Роман Скибьяк зачитал ходатайство, в котором призвал суд продлить Вячеславу Зинченко арест на 60 суток без права внесения залога. Суд удалился в совещательную комнату.

Читайте: Данных о связи убийств Фарион и Парубия нет, рассматриваются различные версии, в том числе, и российский след, - прокуратура

Ходатайство о продлении меры пресечения без изменений удовлетворили. Зинченко будет находиться под арестом до 21 ноября включительно. Следующее заседание состоится 23 сентября в 14:30.

На предыдущем заседании, которое было 3 сентября, в суде продолжили рассмотрение дела. Дочь Фарион, София Особа, впервые во время заседания публично пообщалась с Зинченко. В частности, они обсудили подробности дела и иск на возмещение морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Также читайте: Плохо высказывалась о русскоязычных: обвиняемый в убийстве Фарион рассказал сокамернику, почему совершил преступление

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Фарион Ирина (389) мера пресечения (518)
+3
Прикольно выходит. А сколько можно держать человека в тюрьме без реальных доказательств вины, на дорасследовании?
18.09.2025 17:19 Ответить
+2
доказухи немає , раз до суду не передають , а строки по довжують ?
18.09.2025 17:09 Ответить
+2
Мабудь поки від старості не помре..
18.09.2025 18:04 Ответить
доказухи немає , раз до суду не передають , а строки по довжують ?
18.09.2025 17:09 Ответить
І коломойському, шуфричу, теж продовжили, по команді з московії!?!?
показать весь комментарий
Замовників навіть ніхто не шукає !
показать весь комментарий
Прикольно выходит. А сколько можно держать человека в тюрьме без реальных доказательств вины, на дорасследовании?
18.09.2025 17:19 Ответить
Мабудь поки від старості не помре..
18.09.2025 18:04 Ответить
І довести не можуть,і відпустити не можуть.Хоча появились начебто якісь вже свідки,і підсадний співкамерник щось там записав - все то,як казав пан Палівець гівна варто...Боюсь щоб ситуацію якось кардинально не прискорили тобто не знайшли хлопця повішеним з запискою в руці.А взагалі то загинути від кулі ворога то для націоналіста почесна смерть,куди краще ніж вмирати на смердючому ліжку щоб з під тебе забирали лайно і сцяки.
18.09.2025 17:21 Ответить
Донька мовознавиці Софія Особа вперше під час засідання публічно поспілкувалася з Зінченком. Зокрема, вони обговорили подробиці справи та позов на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3574863
Щось обмаль Софія за вбивство мами запросила. Або думає, хоч би щось заробити.
18.09.2025 17:23 Ответить
а може доча нуждалась в деньгах и маменьку коцнула?
18.09.2025 18:17 Ответить
Я так розумію - справа пшик.
18.09.2025 17:31 Ответить
что то не сходится, может фариониху любовник замочил?
18.09.2025 18:12 Ответить
 
 