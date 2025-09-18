Убийство Ирины Фарион: обвиняемому продлили меру пресечения до 21 ноября

18 сентября Шевченковский районный суд Львова продлил до 21 ноября меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

Отмечается, что заседание началось в 14:30. На нем присутствовали прокуроры Роман Скибьяк и Елена Данылив и дочь Ирины Фарион - София Особа.

Вячеслав Зинченко и его адвокат Владимир Вороняк присоединились онлайн.

Прокурор Роман Скибьяк зачитал ходатайство, в котором призвал суд продлить Вячеславу Зинченко арест на 60 суток без права внесения залога. Суд удалился в совещательную комнату.

Ходатайство о продлении меры пресечения без изменений удовлетворили. Зинченко будет находиться под арестом до 21 ноября включительно. Следующее заседание состоится 23 сентября в 14:30.

На предыдущем заседании, которое было 3 сентября, в суде продолжили рассмотрение дела. Дочь Фарион, София Особа, впервые во время заседания публично пообщалась с Зинченко. В частности, они обсудили подробности дела и иск на возмещение морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион молодой человек 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения.

Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.