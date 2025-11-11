Убийство Фарион: по делу исследуют вещественные доказательства, оружие, из которого убили языковеда, до сих пор не нашли
В Шевченковском райсуде Львова 11 ноября состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Суд исследовал ряд вещественных доказательств, в частности гильзу, найденную на месте преступления. Оружие, из которого убили Фарион, так и не нашли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Львів.
Вячеслава Зинченко доставили в зал суда в сопровождении нацгвардейцев. Перед заседанием обвиняемый пообщался с мамой Еленой Зинченко.
Заседание началось в 12:04. В нем приняли участие адвокаты Зинченко — Игорь Сулима и Владимир Вороняк, прокурор Дмитрий Петлеваный и дочь Ирины Фарион София Особа.
В зале суда начали исследовать вещественные доказательства. Ранее ходатайство об этом подал защитник Зинченко Игорь Сулима.
"Мы просим исследовать в судебном заседании следующие вещественные доказательства: это следы запахов с поверхности скамейки, помещенные в спецпакеты, следы запахов со стула №1, следы запахов со стула №2, помещенные в спецпакеты, смывы с поверхности накладки скамейки, смывы со стула №1 и №2, гильзу с маркировкой 9 на 18, помещенную в бумажный конверт (...) Также просим исследовать смывы с поверхности ладони левой и правой руки обвиняемого Зинченко. (...) Кроме того, мобильный телефон фиолетового цвета, изъятый во время обыска по месту жительства Зинченко, помещенный в спецпакет", - зачитал Сулима.
После перерыва перешли к допросу свидетеля — владелицы квартиры на улице Костюшка, 2, где Зинченко снимал комнату. Первые сутки проживания он оплатил на счет ФЛП со своей карты — ориентировочно 800 грн, а остальную сумму принес наличными. Арендодательница проверила его документы. Претензий к нему у женщины не было.
Также адвокат Зинченко подал еще одно ходатайство, чтобы выслушали других трех свидетелей. При этом он обратил внимание суда на то, что у стороны защиты есть основания полагать, что на этих свидетелей могут оказывать давление правоохранители или другие лица, которые "заинтересованы в скорейшем рассмотрении этого дела без выяснения фактических обстоятельств". В частности, один из свидетелей, по его словам, получил угрозы, касающиеся жизни и здоровья его и ребенка, с призывами не приходить в суд.
Сообщается, что следующее заседание состоится 13 ноября.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть только исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.
Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.
18 сентября 2025 года Шевченковский районный суд Львова продлил до 21 ноября меру пресечения для Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.
