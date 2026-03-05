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Новини Вбивство Фаріон
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Убивство Фаріон: Зінченку продовжили запобіжний захід до 4 травня

Зінченку продовжили запобіжний захід до 4 травня

Шевченківський суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку ще на три місяці - арешт без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Як зазначається, засідання розпочалося об 11:00. Суд ухвалював рішення щодо продовження запобіжного заходу для обвинуваченого, адже строк дії попереднього завершується 9 березня.

Обвинуваченого Зінченка доправили до зали суду о 10 годині. Також на засідання прийшли потерпіла Софія Особа з адвокаткою Наталією Романик, прокурор Дмитро Петльований.

Крім того, були присутні жінки, які підтримують Зінченка

Адвокат Ігор Сулима долучився через відеозв'язок. Інший захисник Зінченка Володимир Вороняк повідомив, що відсутній за сімейними обставинами.

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Заява прокурора

Прокурор Петльований закликав суд продовжити Зінченку тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Він обґрунтував таку умову тим, що "ризики, які стали підставою для застосування такого запобіжного заходу та його неодноразового продовження не змінилися, не зменшились, а навпаки в силу досліджених доказів тільки збільшуються, оскільки збільшується обґрунтованість обвинувачення, пред'явленого Зінченку, досліджуються докази, які доводять його причетність до вчинення умисного вбивства Фаріон Ірини Дмитрівни"

Крім того, за його словами, обвинувачений може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Заява Зінченка

Так, Зінченко заявив, що обрання найжорсткішого запобіжного заходу - неправильне рішення і несправедливе.

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"Коли я сиджу в СІЗО, я вмикаю телевізор і бачу, що по справі "Мідас" в нас є прецеденти, коли люди уникнули відповідальності, але їхні спільники все одно виходять з СІЗО і вільно пересуваються по країні. Коли я бачу, що Тимошенко вільно пересувається по країні, Крупа вільно пересувається по країні, держзрадники виходять під домашній арешт, колаборанти уникають відповідальності за рахунок того, що їх міняють в Росію. А я в цей час мушу сидіти. Я не розумію, чому? Мій батько воює на фронті, він вже нагороджений президентом за оборону України, а я мушу сидіти. Але він не за це воює, щоб я тут сидів, а всі гуляли на волі. Я хочу відчувати справедливість, якщо сиджу я - то хай сидять всі інші підозрювані. Але якщо всі інші обвинувачені і підозрювані виходять на волю, я теж хочу вийти на волю", - сказав обвинувачений.

Він додав, що вбивство відбулося 19 липня, а він перебував у Львові до 21 липня в помешканні, яке орендував на своє ім'я. Потім придбав квиток на потяг на своє ім'я, поїхав до себе додому, за місцем прописки, а отже ні від кого не переховувався і не тікав.

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"Я жив вдома, я придбав абонемент у спортзал, я записався в автошколу, тобто я ні від кого не тікав, не переховувався і не збирався", - додав Зінченко.

За його словами, за час перебування у СІЗО на нього жодного разу не виписали догану. Також він не має доступу до телефону і, щоб вирішити це питання, навіть "не намагався дати комусь хабаря, бо він заборонений".

"Ваша честь, якщо на мене будуть покладені певні обов'язки під час більш м'якого запобіжного заходу, я їх всі виконаю. Я буду прибігати на суди перший, поки всі адвокати, прокурори, журналісти ще будуть спати в себе в ліжках, я буду стояти під залою суду і чекати розгляду справи", - наголосив Зінченко.

Він попросив суд змінити запобіжний захід на більш м'який, а саме - цілодобовий домашній арешт.

Адвокат просить випустити із СІЗО

Його адвокат Ігор Сулима підтримав думку обвинуваченого і закликав суд відпустити Зінченка із СІЗО.

"Ми допитали вже всіх свідків зі сторони обвинувачення, всіх експертів. На кого Зінченко може впливати і в який спосіб - незрозуміло, тому що такого впливу в нього навіть і немає. Взагалі не витримує жодної критики те, що є такі підозри щодо планування Зінченком якихось кримінальних правопорушень. Напевно, сторона обвинувачення повинна була б надати якісь докази цьому. А голослівні висловлювання тільки для того, щоб поставити під сумнів можливість зміни запобіжного заходу я рахую неприпустимими", - сказав адвокат.

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Своєю чергою адвокатка потерпілої Наталія Романик заявила, що Зінченко намагається ввести суд в оману, використовуючи свідомі логічні помилки. Вона зазначила, що Зінченко має надалі перебувати під арештом.

Оголошення рішення

Суд оголосив рішення: Зінченку продовжили запобіжний захід без змін - арешт без права внесення застави до 4 травня 2026 року включно.

Також читайте: Суд допитав таємного свідка у справі про вбивство Фаріон

Автор: 

Львів (3288) вбивство (3273) Фаріон Ірина (129) запобіжний захід (676) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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Топ коментарі
+7
Замовників ніхто не шукає
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05.03.2026 13:33 Відповісти
+7
Знову Фаріон згадали..від чого зараз відволікають? Святу з неї роблять..а як зібрала таку бібліотеку? Дочку вже відробили?
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05.03.2026 13:39 Відповісти
+6
В мене підозри на дочку.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
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Какцап що забув в Україні? Вас треба усіх знищити після того що ви тут натворили, ти думаєш що в безпеці, але твій язик тебя уб'є.
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05.03.2026 13:39 Відповісти
А чому він ще не на гілляці?
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05.03.2026 13:11 Відповісти
Надіюся - ти про прокурора Петльованого - "генератора випадкових слів" ?

А ось справедливі слова обвинуваченого -
Коли я бачу, що Тимошенко вільно пересувається по країні, Крупа вільно пересувається по країні, держзрадники виходять під домашній арешт, колаборанти уникають відповідальності за рахунок того, що їх міняють в Росію. Джерело: https://censor.net/ua/n3603711

Я хочу відчувати справедливість, якщо сиджу я - то хай сидять всі інші підозрювані. Але якщо всі інші обвинувачені і підозрювані виходять на волю, я теж хочу вийти на волю", - сказав обвинувачений. Джерело: https://censor.net/ua/n3603711
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05.03.2026 13:56 Відповісти
мухи окремо,котлети окремо. Цинічне сопливе гімно зінченко знайшов спосіб виправдати убивство на замовлення. А продовжили правильно - і кращебодразудесьдо 2084 року. ...або 2083
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05.03.2026 14:03 Відповісти
Мерзенна шавка і вбивця калякає про "справедливість". Ублюдок.
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05.03.2026 14:19 Відповісти
СОБАКУ НА ГІЛЛЯКУ
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05.03.2026 13:22 Відповісти
Та що ж таке, мабуть чекають хто швидше здохне інак, падишах чи Насреддін.
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05.03.2026 13:28 Відповісти
Замовників ніхто не шукає
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05.03.2026 13:33 Відповісти
В мене підозри на дочку.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
а у мене на тебе. Ти достатньо дурна щоб на таке піти
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05.03.2026 14:06 Відповісти
Перепила? Я тобі не тикала й не ображала. Або протверізій, або лікуйся. Або протверезій, вилікуйся й перечитай всі статті, що стосуються Фаріон. Заодне - як вона висловлювалась про наших військових рускоізичних.
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05.03.2026 14:25 Відповісти
Маринка мабуть та шавка, що у групі підтримки Зінченка . Вони свідки православної віри московського патриархату, їм ця організація виплачує кошти на відрядження до суду
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05.03.2026 15:58 Відповісти
Білка, закінчуй свістіти. Закінчуй у дзеркало дивитись.

Взагалі, чому свого ім'я/призвіща стидаєшся? Бо зелена шавка й тобі соромно?
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05.03.2026 16:03 Відповісти
Хто на базарі найголосніше кричить "Держи злодюгу" ?
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05.03.2026 18:43 Відповісти
Та отож..
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05.03.2026 18:50 Відповісти
Знову Фаріон згадали..від чого зараз відволікають? Святу з неї роблять..а як зібрала таку бібліотеку? Дочку вже відробили?
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05.03.2026 13:39 Відповісти
Кацапко Нєчаєва-байстрючка нквдешна, що забула в Україні? Тєбє на расєю нада , домой.
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05.03.2026 13:45 Відповісти
Ще одне дебілятко. Кацапку у дзеркалі побачиш.
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05.03.2026 14:26 Відповісти
Там ще є тема, що вона хотіла ректором в камянець і вже домовилася наче і тут таке трапилося
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05.03.2026 13:55 Відповісти
проспись
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05.03.2026 14:07 Відповісти
На всіх гавкаєш сьогодні? Опохмел пройшов не за планом?
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05.03.2026 14:27 Відповісти
Або виносьте вирок , або вже відпускайте !
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05.03.2026 14:56 Відповісти
+++ Стопудово !
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05.03.2026 18:44 Відповісти
Найправильніше - відправити його на розмову до Фаріон.
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05.03.2026 15:01 Відповісти
всі вбивці не хочуть бути покараними..
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05.03.2026 16:42 Відповісти
Знову наші діячі із прокурорських відають переваги своєму здров'ю, а не збором доказів щодо особи, яка сидить у СІЗО тривалий час без вироку суду. Насправді, якщо б потім вони сплачували відшкодування компенсації цим особам із власної кишені, то справи б йшли набагато швидше. Мова не про конкретну особу (хоча хто знає), а про систему, в основі якої презумпція винуватості.
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05.03.2026 17:24 Відповісти
Краще виправдати трьох винних ніж покарати одного невинного.
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05.03.2026 18:47 Відповісти
От всі розуміють,що значна частина москальської пропаганди,яка виправдовувала напад русні на нас побудована на вчинках і словах Фаріон.Ті її відосики в дитячому садку,образи російськомовних українських воїнів і тих українців призвіща яких на "ов" і яких вона називала "москворотими"- все це не пішло на користь нашій державі.Її бойкотували власні студенти і заставили керівництво Політехніки зняти її з роботи але вона і далі вела себе як божевільна,не маючи стримання в образах всіх і вся.Називала себе мовознавицею,але її мова то мова торговок Привокзального ринку у Львові,а вона її ще вдосконалила читаючи написи у громадських вбиральнях на Князя Романа та Проспекті Свободи,на жаль тепер закритих...Я хочу сказати,що агентка КГБ чи то ФСБ не вела б себе інакше ніж вела себе Фаріон,але то тільки історія з часом розбереться,вела себе вона так бо була завербована чи чисто з кар"єрних та марнославних мотивів...
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05.03.2026 17:43 Відповісти
Цей хлопець не вбивця .
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05.03.2026 18:59 Відповісти
 
 