Убивство Фаріон: Зінченку продовжили запобіжний захід до 4 травня

Шевченківський суд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку ще на три місяці - арешт без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Як зазначається, засідання розпочалося об 11:00. Суд ухвалював рішення щодо продовження запобіжного заходу для обвинуваченого, адже строк дії попереднього завершується 9 березня.

Обвинуваченого Зінченка доправили до зали суду о 10 годині. Також на засідання прийшли потерпіла Софія Особа з адвокаткою Наталією Романик, прокурор Дмитро Петльований.

Крім того, були присутні жінки, які підтримують Зінченка

Адвокат Ігор Сулима долучився через відеозв'язок. Інший захисник Зінченка Володимир Вороняк повідомив, що відсутній за сімейними обставинами.

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Заява прокурора

Прокурор Петльований закликав суд продовжити Зінченку тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Він обґрунтував таку умову тим, що "ризики, які стали підставою для застосування такого запобіжного заходу та його неодноразового продовження не змінилися, не зменшились, а навпаки в силу досліджених доказів тільки збільшуються, оскільки збільшується обґрунтованість обвинувачення, пред'явленого Зінченку, досліджуються докази, які доводять його причетність до вчинення умисного вбивства Фаріон Ірини Дмитрівни"

Крім того, за його словами, обвинувачений може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Заява Зінченка

Так, Зінченко заявив, що обрання найжорсткішого запобіжного заходу - неправильне рішення і несправедливе.

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"Коли я сиджу в СІЗО, я вмикаю телевізор і бачу, що по справі "Мідас" в нас є прецеденти, коли люди уникнули відповідальності, але їхні спільники все одно виходять з СІЗО і вільно пересуваються по країні. Коли я бачу, що Тимошенко вільно пересувається по країні, Крупа вільно пересувається по країні, держзрадники виходять під домашній арешт, колаборанти уникають відповідальності за рахунок того, що їх міняють в Росію. А я в цей час мушу сидіти. Я не розумію, чому? Мій батько воює на фронті, він вже нагороджений президентом за оборону України, а я мушу сидіти. Але він не за це воює, щоб я тут сидів, а всі гуляли на волі. Я хочу відчувати справедливість, якщо сиджу я - то хай сидять всі інші підозрювані. Але якщо всі інші обвинувачені і підозрювані виходять на волю, я теж хочу вийти на волю", - сказав обвинувачений.

Він додав, що вбивство відбулося 19 липня, а він перебував у Львові до 21 липня в помешканні, яке орендував на своє ім'я. Потім придбав квиток на потяг на своє ім'я, поїхав до себе додому, за місцем прописки, а отже ні від кого не переховувався і не тікав.

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"Я жив вдома, я придбав абонемент у спортзал, я записався в автошколу, тобто я ні від кого не тікав, не переховувався і не збирався", - додав Зінченко.

За його словами, за час перебування у СІЗО на нього жодного разу не виписали догану. Також він не має доступу до телефону і, щоб вирішити це питання, навіть "не намагався дати комусь хабаря, бо він заборонений".

"Ваша честь, якщо на мене будуть покладені певні обов'язки під час більш м'якого запобіжного заходу, я їх всі виконаю. Я буду прибігати на суди перший, поки всі адвокати, прокурори, журналісти ще будуть спати в себе в ліжках, я буду стояти під залою суду і чекати розгляду справи", - наголосив Зінченко.

Він попросив суд змінити запобіжний захід на більш м'який, а саме - цілодобовий домашній арешт.

Адвокат просить випустити із СІЗО

Його адвокат Ігор Сулима підтримав думку обвинуваченого і закликав суд відпустити Зінченка із СІЗО.

"Ми допитали вже всіх свідків зі сторони обвинувачення, всіх експертів. На кого Зінченко може впливати і в який спосіб - незрозуміло, тому що такого впливу в нього навіть і немає. Взагалі не витримує жодної критики те, що є такі підозри щодо планування Зінченком якихось кримінальних правопорушень. Напевно, сторона обвинувачення повинна була б надати якісь докази цьому. А голослівні висловлювання тільки для того, щоб поставити під сумнів можливість зміни запобіжного заходу я рахую неприпустимими", - сказав адвокат.

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Своєю чергою адвокатка потерпілої Наталія Романик заявила, що Зінченко намагається ввести суд в оману, використовуючи свідомі логічні помилки. Вона зазначила, що Зінченко має надалі перебувати під арештом.

Оголошення рішення

Суд оголосив рішення: Зінченку продовжили запобіжний захід без змін - арешт без права внесення застави до 4 травня 2026 року включно.

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