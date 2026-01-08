Убивство Фаріон: суд Львова продовжив запобіжний захід Зінченку до 9 березня

Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон до 9 березня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

Прокурор Петльований заявив, що 12 січня у В'ячеслава Зінченка закінчується строк дії запобіжного заходу.

За його словами, якщо змінити запобіжний захід Зінченку, є ризик, що він може уникати явки до суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки усвідомлює міру покарання у разі доведення провини.

Також у обвинуваченого немає постійного місця проживання на території Львова чи області, тому забезпечити його належну процесуальну поведінку м'якшими запобіжними заходами неможливо.

"Окрім того, існує ризик того, що, враховуючи характер інкримінованих злочинів, його інтерес до зброї і певні навики поводження з нею, а також характер злочину, який йому інкримінується, обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення", - додав прокурор.

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Адвокат вважає подане клопотання прокурора необґрунтованим, а зазначені ризики - необ'єктивними і не підтвердженими належними доказами, тому, на його думку, клопотання є упередженим і суперечливим

"Як в процесі досудового розслідування, так і в ході судового розгляду по суті сторона обвинувачення не надала в тому числі жодного доказу того, що є підстави сумніватися у належній поведінці Зінченка, що він нібито може незаконно впливати на учасників процесу, в тому числі потерпілих, свідків, експертів чи знищити і приховати докази, які фактично давно вже вилучені чи повинні були бути вилучені і досліджені експертами", - сказав захисник Вороняк.

Захист просив суд пом'якшити запобіжний захід.

Суд ухвалив рішення продовжити Зінченку запобіжний захід - арешт без права внесення застави строком на 60 діб.

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Убивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

26 липня Галицький суд Львова відправив 18-річного мешканця Дніпра під варту на два місяці без права внесення застави.

Згодом адвокат подав апеляцію на запобіжний захід. Запобіжний захід Зінченку залишили без змін.

Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували, підозрюваному Зінченку загрожує довічне.

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