Убийство Фарион: суд Львова продлил меру пресечения Зинченко до 9 марта

Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион до 9 марта 2026 года.

Прокурор Петлеваный заявил, что 12 января у Вячеслава Зинченко истекает срок действия меры пресечения.

По его словам, если изменить меру пресечения Зинченко, есть риск, что он может избегать явки в суд с целью уклонения от уголовной ответственности, поскольку осознает меру наказания в случае доказательства вины.

Также у обвиняемого нет постоянного места жительства на территории Львова или области, поэтому обеспечить его надлежащее процессуальное поведение более мягкими мерами пресечения невозможно.

"Кроме того, существует риск того, что, учитывая характер инкриминируемых преступлений, его интерес к оружию и определенные навыки обращения с ним, а также характер преступления, которое ему инкриминируется, обвиняемый может совершить другое уголовное правонарушение", - добавил прокурор.

Адвокат считает поданное ходатайство прокурора необоснованным, а указанные риски - необъективными и не подтвержденными надлежащими доказательствами, поэтому, по его мнению, ходатайство является предвзятым и противоречивым

"Как в процессе досудебного расследования, так и в ходе судебного разбирательства по существу сторона обвинения не предоставила, в том числе, ни одного доказательства того, что есть основания сомневаться в надлежащем поведении Зинченко, что он якобы может незаконно влиять на участников процесса, в том числе потерпевших, свидетелей, экспертов или уничтожить и скрыть доказательства, которые фактически давно уже изъяты или должны были быть изъяты и исследованы экспертами", - сказал защитник Вороняк.

Защита просила суд смягчить меру пресечения.

Суд принял решение продлить Зинченко меру пресечения - арест без права внесения залога сроком на 60 суток.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть только исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

