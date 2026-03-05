Убийство Фарион: Зинченко продлили меру пресечения до 4 мая

Шевченковский суд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко еще на три месяца - арест без права внесения залога.

Что известно?

Как отмечается, заседание началось в 11:00. Суд принимал решение о продлении меры пресечения для обвиняемого, ведь срок действия предыдущей истекает 9 марта.

Обвиняемого Зинченко доставили в зал суда в 10 часов. Также на заседание пришли потерпевшая София Особа с адвокатом Натальей Романик, прокурор Дмитрий Петлеваный.

Кроме того, присутствовали женщины, поддерживающие Зинченко

Адвокат Игорь Сулима присоединился через видеосвязь. Другой защитник Зинченко Владимир Вороняк сообщил, что отсутствует по семейным обстоятельствам.

Заявление прокурора

Прокурор Петлеваный призвал суд продлить Зинченко содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Он обосновал такое условие тем, что "риски, которые стали основанием для применения такой меры пресечения и ее неоднократного продления, не изменились, не уменьшились, а наоборот, в силу исследованных доказательств только увеличиваются, поскольку увеличивается обоснованность обвинения, предъявленного Зинченко, исследуются доказательства, доказывающие его причастность к совершению умышленного убийства Фарион Ирины Дмитриевны"

Кроме того, по его словам, обвиняемый может совершить другие уголовные правонарушения.

Заявление Зинченко

Так, Зинченко заявил, что избрание самой жесткой меры пресечения - неправильное решение и несправедливо.

"Когда я сижу в СИЗО, я включаю телевизор и вижу, что по делу "Мидас" у нас есть прецеденты, когда люди избежали ответственности, но их сообщники все равно выходят из СИЗО и свободно передвигаются по стране. Когда я вижу, что Тимошенко свободно передвигается по стране, Крупа свободно передвигается по стране, государственные изменники выходят под домашний арест, коллаборационисты избегают ответственности за счет того, что их меняют в Россию. А я в это время должен сидеть. Я не понимаю, почему? Мой отец воюет на фронте, он уже награжден президентом за оборону Украины, а я должен сидеть. Но он не за это воюет, чтобы я здесь сидел, а все гуляли на свободе. Я хочу чувствовать справедливость, если сижу я - то пусть сидят все остальные подозреваемые. Но если все остальные обвиняемые и подозреваемые выходят на свободу, я тоже хочу выйти на свободу", - сказал обвиняемый.

Он добавил, что убийство произошло 19 июля, а он находился во Львове до 21 июля в квартире, которую арендовал на свое имя. Затем приобрел билет на поезд на свое имя, поехал к себе домой, по месту прописки, а значит ни от кого не скрывался и не бежал.

"Я жил дома, я приобрел абонемент в спортзал, я записался в автошколу, то есть я ни от кого не бежал, не скрывался и не собирался", - добавил Зинченко.

По его словам, за время пребывания в СИЗО на него ни разу не выписали выговор. Также он не имеет доступа к телефону и, чтобы решить этот вопрос, даже "не пытался дать кому-то взятку, потому что она запрещена".

"Ваша честь, если на меня будут возложены определенные обязанности во время более мягкой меры пресечения, я их все выполню. Я буду прибегать на суды первым, пока все адвокаты, прокуроры, журналисты еще будут спать в своих кроватях, я буду стоять под залом суда и ждать рассмотрения дела", - подчеркнул Зинченко.

Он попросил суд изменить меру пресечения на более мягкую, а именно - круглосуточный домашний арест.

Адвокат просит выпустить из СИЗО

Его адвокат Игорь Сулима поддержал мнение обвиняемого и призвал суд отпустить Зинченко из СИЗО.

"Мы допросили уже всех свидетелей со стороны обвинения, всех экспертов. На кого Зинченко может влиять и каким образом - непонятно, потому что такого влияния у него даже и нет. Вообще не выдерживает никакой критики то, что есть такие подозрения относительно планирования Зинченко каких-то уголовных правонарушений. Наверное, сторона обвинения должна была бы предоставить какие-то доказательства этому. А голословные высказывания только для того, чтобы поставить под сомнение возможность изменения меры пресечения, я считаю недопустимыми", - сказал адвокат.

В свою очередь адвокат потерпевшей Наталья Романик заявила, что Зинченко пытается ввести суд в заблуждение, используя сознательные логические ошибки. Она отметила, что Зинченко должен оставаться под арестом.

Объявление решения

Суд огласил решение: Зинченко продлили меру пресечения без изменений - арест без права внесения залога до 4 мая 2026 года включительно.

