Рада не поддержала обращение о присвоении Фарион звания Героя Украины

Верховная Рада не смогла принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить языковеду Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

За направление депутатского запроса к президенту проголосовали 189 народных депутатов при необходимых 226. Во время предварительного голосования за поддержку решения свои голоса отдали 199 парламентариев.

Инициаторами обращения выступила группа народных депутатов, которые предлагали отметить Фарион государственным званием и орденом посмертно.

