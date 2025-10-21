РУС
Рада не поддержала обращение о присвоении Фарион звания Героя Украины

Ирина Фарион

Верховная Рада не смогла принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить языковеду Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

За направление депутатского запроса к президенту проголосовали 189 народных депутатов при необходимых 226. Во время предварительного голосования за поддержку решения свои голоса отдали 199 парламентариев.

Инициаторами обращения выступила группа народных депутатов, которые предлагали отметить Фарион государственным званием и орденом посмертно.

+10
А в чому був героїзм її життя? Дома було небезпечно? Чи на роботі бомби падали?
21.10.2025 14:21 Ответить
21.10.2025 14:21 Ответить
+9
Не свисти, авца мокшанська.
21.10.2025 14:44 Ответить
21.10.2025 14:44 Ответить
+8
Вона боролася за мову, а ви прогнулися, від страху перед узкощелепними.
21.10.2025 14:23 Ответить
21.10.2025 14:23 Ответить
Вона боролася за мову, а ви прогнулися, від страху перед узкощелепними.
21.10.2025 14:23 Ответить
21.10.2025 14:23 Ответить
Вона ображала українських військових і отримала на те що заслуговувала.
21.10.2025 14:34 Ответить
21.10.2025 14:34 Ответить
Не свисти, авца мокшанська.
21.10.2025 14:44 Ответить
21.10.2025 14:44 Ответить
Образилися тільки:- алєксєі, саши, ксюхі, артьоми, ніколаі і їм подібні. Ти особисто її мізинця не вартий!
21.10.2025 14:54 Ответить
21.10.2025 14:54 Ответить
Вона розколювала суспільство. Вона займалася не популярізаторством української мови, а агресивним нав'язуванням, яке природньо викликає зворотню реакцію. І нічого героїчного вона не робила.
21.10.2025 14:47 Ответить
21.10.2025 14:47 Ответить
і правильно робила. Бо навіть не розколювати треба з усіма навічно російсько-виїпаними, а відколювати їх назавжди. Нехай їдуть як не в рідну рашку, то хоч деьпо європам і не вертаються
21.10.2025 15:03 Ответить
21.10.2025 15:03 Ответить
Точно - замість лагідного переходу на українську впродовж покоління - такі от дури бажають половину населення вигнати з країни. Цікаво, а ти готова замінити на фронті всіх, хто там ще російською розмовляє? А готова замінити їх на виробництві? Чи ти такий саме трутень, як і фаріон, яка нічого корисного своїми руками і головою ніколи не робила і лише паразитувала все життя на околомовній риториці?
21.10.2025 15:08 Ответить
21.10.2025 15:08 Ответить
кого там заміняти? російськомовними залишились тільки дебіли, які ні в строй ні в бой ні на виробництво. Бо з часу розпаду совка вже три покоління підросло. Усі російськомовні, кого я знаю і хто воює, перейшли або переходять на українську
21.10.2025 15:11 Ответить
21.10.2025 15:11 Ответить
"кого я знаю" - це, звісно, дуже широка виборка. І скільки сотень тисяч ви знаєте, щоб мати реальну статистику? Я знаю досить розумних людей, які все ще спілкуються російською - уж точно розумніших за вас з фаріон разом узятих.
21.10.2025 15:16 Ответить
21.10.2025 15:16 Ответить
"... російськомовними залишились тільки дебіли, які ні в строй ні в бой ні на виробництво"- это вы про этих говорите https://censor.net/ua/videonews/3580854/nashi-******-likviduvaly-pozytsiyu-voroga-yi-vzyaly-polonenogo ?
21.10.2025 15:22 Ответить
21.10.2025 15:22 Ответить
На 35 році незалежності українська мова визиває образу і природнє несприйняття!?То раз такі військові,може вони за російську Україну чи як!?Вже було достатньо часу щоб нєнасільна вивчіть краінскую мову...
21.10.2025 15:09 Ответить
21.10.2025 15:09 Ответить
Образу викликає не мова, образу викликає хамство і агресія. які йшли від Фаріон.
21.10.2025 15:11 Ответить
21.10.2025 15:11 Ответить
Може, пора забуть про цю "навіжену"? Саме про таких, як вона, кимсь було сказано: "В деяких випадках навіть "вороги" не потрібні - "корисні ідіоти" можуть нашкодить набагато більше...".
21.10.2025 14:59 Ответить
21.10.2025 14:59 Ответить
Сільвер ти замполітушка ти наш на костелі,тобі кацапські піастри у партійній школі поглибленого вивчення марксизму-ленінізму недаром платили.
21.10.2025 15:12 Ответить
21.10.2025 15:12 Ответить
Шановний я вам відкрию одну таємницю, що куратор іноземних студентів та не сотрудник КДБ це все одно, що незаймана дівчина в борделі.
21.10.2025 15:27 Ответить
21.10.2025 15:27 Ответить
А я саме про той "інструмент" і кажу... Про ті "неосторожні" висловлювання Фаріон... Тому й пропоную "забуть"... Бо чим більше з нею "носитимуться", тим більше нею, навіть після її смерті, кацапи користуваться будуть...
Згадай Олеся Бузину... Багато його згадують? Я у кацапських пабліках, останні роки, навіть згадувань про нього не бачу... А чому? Бо ми про нього не згадуємо...
21.10.2025 15:26 Ответить
21.10.2025 15:26 Ответить
Так справа не в Фаріон. Давно сиджу на одному ігровому стрімінговом сервісі. Україномовним стало важко. На україномовних (!) стрімах, яких і так мало, половина глядачів агітує за йазик. Придумують всякі дурні приводи чому йазик це добре. А на тих хто проти накидаються всім натовпом, ображають. На Фаріон вони гадили ще задовго до Цензора і її необережних висловлювань. Фаріон тільки інструмент їхньої боротьби з українською мовою.
21.10.2025 15:19 Ответить
21.10.2025 15:19 Ответить
судячи з твого плінтусного IQ, та за зєлєбобу голосував, а до цього за Індюковича
21.10.2025 14:28 Ответить
21.10.2025 14:28 Ответить
Ірина Фаріон ГЕОЙ УКРАЇН незалежно від когорти стефанчука та іншої зелені
21.10.2025 14:20 Ответить
21.10.2025 14:20 Ответить
Вона ГЕРОІЧНО ображала українських військових і отримала на те що заслуговувала.
21.10.2025 14:35 Ответить
21.10.2025 14:35 Ответить
Оцих?
https://www.youtube.com/watch?v=RsK2AxWgFMo
Чи оцього?
https://x.com/BohdanKrotevych/status/1979981560481722462
21.10.2025 14:56 Ответить
21.10.2025 14:56 Ответить
Ти кізяки якого сорту куриш, чи тобі очі просто засцяно?
21.10.2025 15:30 Ответить
21.10.2025 15:30 Ответить
І герой КДБ.
21.10.2025 14:36 Ответить
21.10.2025 14:36 Ответить
А що героїчного вона зробила?
21.10.2025 15:22 Ответить
21.10.2025 15:22 Ответить
Яка ВРУ із аброхаміями та стефанчуками і бойками і тиМошенницями!, такі й наслідки для України!!! Московіти з помічниками ригоАНАЛІВ в Урядовому кварталі, «керують» отою моноШоблою з корочками і на посадах!!
21.10.2025 14:20 Ответить
21.10.2025 14:20 Ответить
Та звичайно! Бо жоден з них не вартий її ні в чому!!!
21.10.2025 14:20 Ответить
21.10.2025 14:20 Ответить
А в чому був героїзм її життя? Дома було небезпечно? Чи на роботі бомби падали?
21.10.2025 14:21 Ответить
21.10.2025 14:21 Ответить
а яку методичку відпрацьовуєш ти? - какая разніца?
21.10.2025 14:29 Ответить
21.10.2025 14:29 Ответить
Всього лиш запитав, в чому суть героїзму, за що потрібно давати звання? Які методички?
21.10.2025 14:33 Ответить
21.10.2025 14:33 Ответить
Героїзм проти зашмарканого хохлізму,де кожен селюк східенець ,приїжджаючи в хорад і ужє автаматічєскі піріходіт на общєпанятний ізик всєхо прахрісівнава чілавєчєства.
21.10.2025 15:18 Ответить
21.10.2025 15:18 Ответить
Та якось дрібновато для "Героя України". Хоча, коли державні нагороди отримують Кошовий чи Пікалов....
21.10.2025 15:19 Ответить
21.10.2025 15:19 Ответить
А ти яку методичку відпрацьовуєш зараз?
21.10.2025 14:37 Ответить
21.10.2025 14:37 Ответить
Як виявилось, таки небезпечно. Чи ти й не помітив?
Не є прихильниом її методи, але ж таки вона заслужила. За що, не варто тобі й пояснювати, Якщо не розумієш, то таки не варто.
Хоча, переглдючи список, то там такі херої....зустрічаються, що й гидко було б поряд з ними...
21.10.2025 14:45 Ответить
21.10.2025 14:45 Ответить
То давайте всіх, хто загинув насильницькою смертю, будемо автоматом в "герої". бо ж небезпечно .
21.10.2025 15:21 Ответить
21.10.2025 15:21 Ответить
Справа в тому, що вона таки НЕ всі. От якось так. Нехай не всім то подобалось, не всі то приймали, як вона діяла, але ж вона таки загинула не просто насильницькою, бо ж кацапи чомусь то все організували. От чомусь кацапам вона поперек горла стала...
Ну не кошовий чи пікалов вона...
21.10.2025 15:29 Ответить
21.10.2025 15:29 Ответить
Зелёные и рыговские Уроды.
Героя они (И.Фарион и восстановят С.Бандере) даст только новая Украинская Власть.
21.10.2025 14:25 Ответить
21.10.2025 14:25 Ответить
Що героїчного зробила Фаріон, щоб так знецінювати подвиги справжніх героїв, ставлячи їх в один ряд з тою навіжженою невихованою комуністкою-філологінею?
Чи їй героя давати за те, що здала до ФСБ проукраїнського студента з Криму?
21.10.2025 15:19 Ответить
21.10.2025 15:19 Ответить
Подали би міндіча чи іншого з приближених - проголосувало б
21.10.2025 14:25 Ответить
21.10.2025 14:25 Ответить
Русскоязычные воины - це російські ваньки та кадировці?
21.10.2025 14:33 Ответить
21.10.2025 14:33 Ответить
Это добровольцы, ушедшие защищать Украину с 24 февраля 2022.
21.10.2025 14:36 Ответить
21.10.2025 14:36 Ответить
Захищати від кого? Від "русскоязычных"?
21.10.2025 14:49 Ответить
21.10.2025 14:49 Ответить
Хотели сострить? Мимо.
21.10.2025 14:56 Ответить
21.10.2025 14:56 Ответить
добровольци зараз із задоволенням вчать українську і не ображаються, коли їм про необхідність цього говорять.
21.10.2025 15:07 Ответить
21.10.2025 15:07 Ответить
Она оскорбляла воинов из-за языка, называла "быдломассой".
21.10.2025 15:18 Ответить
21.10.2025 15:18 Ответить
Сильна була жінка. І все робила правильно. Вічна їй пам'ять.
21.10.2025 14:32 Ответить
21.10.2025 14:32 Ответить
Вона ГЕРОІЧНО ображала українських військових і отримала на те що заслуговувала.
21.10.2025 14:38 Ответить
21.10.2025 14:38 Ответить
Мене вона не ображала.
І у нас нема от так от прям конкретно виключно російськомовних. Ми не русскощелепні кацапи з зайвою хромосомою.
Я, наприклад, теж інколи досі збиваюся на кацапську. І не лише я. Більшість.
В одному з просто конкретно якому ультранаціоналістичному батальйоні.
Підори нами своїх ********* на ніч лякають.
21.10.2025 14:42 Ответить
21.10.2025 14:42 Ответить
Я так понимаю борьба в Украине за свою родную мову проиграна. Жаль.
21.10.2025 14:56 Ответить
21.10.2025 14:56 Ответить
За яку? За ерзянську? Чи мордвінську? Чи ханти, чи манти? Чи мерійську? Чи той штучний діалект, що зварганили за петра першого з церковнослов'янської та англосаксонських мов?
============
Как пагодка в масквє, *******?
21.10.2025 15:07 Ответить
21.10.2025 15:07 Ответить
Один язык всегда полностью подавляет другой. Ирландский язык в очень националистической Ирландии практически вымер. И не надо опять рассказывать про Швейцарию где четкое разделение по языковым территориям, и никто не говорит на трех языках одновременно. Надо выбирать или язык оккупанта или родная мова.
21.10.2025 15:29 Ответить
21.10.2025 15:29 Ответить
Не думаю, що покійна Ірина Фаріон потребує якоїсь нагороди з рук Зєльонкіна.
21.10.2025 14:32 Ответить
21.10.2025 14:32 Ответить
Було б дивно, якби Рада саме цього скликання таке подання підтримала б. Це означало б, що щось не так було з самою Фаріон. В цих депутатів, більшість з яких чиїсь слуги - герої інші. Нагадаю, щл Івану Мазепі ще за життя огодосили анафему і слали прокльони. Пройшли століття. Мазепа - справді героїчна, навіть культова постать, увічнений на українських грошах. Історія виносить вирок, але справедливий: патріотам - визнання, їх критикам - забуття. Це стосується і сьогоднішнім критикам Фаріон, половина з яких виборці Зєлєнского, інша подовина - "какая разніца".
21.10.2025 14:32 Ответить
21.10.2025 14:32 Ответить
Всем говорящим по-украински и успевшим вступить в КПСС незадолго до распада СССР- Героя Украины. Шоб обидно не было.
21.10.2025 14:38 Ответить
21.10.2025 14:38 Ответить
Що можна чекати від українофобського 95 кварталу які просували "русский мир"
21.10.2025 14:40 Ответить
21.10.2025 14:40 Ответить
І.Фаріон ГЕРОЇЧНО ображала українських військових і отримала на те що заслуговувала.
21.10.2025 14:40 Ответить
21.10.2025 14:40 Ответить
Я як порохобот, теж не підтримую . Вона ображала і поро хоботів, військових, Порошенка. І стала до ублюдочних рядів зебілів
21.10.2025 14:44 Ответить
21.10.2025 14:44 Ответить
Таких?
https://x.com/BohdanKrotevych/status/1979981560481722462
21.10.2025 14:59 Ответить
21.10.2025 14:59 Ответить
Радіють загибелі Ірини Дмитрівни Фаріон кацапи, зебіли і ... порохоботи. Мдя...
21.10.2025 15:05 Ответить
21.10.2025 15:05 Ответить
Ватна рада відповідає змісту 73% суспільства ждунів. Поки нередохнуть всі совки в Україні миру не буде.
21.10.2025 14:48 Ответить
21.10.2025 14:48 Ответить
На жаль вони ще й розплоджуються…
21.10.2025 14:59 Ответить
21.10.2025 14:59 Ответить
може хто скаже, чому зницінюють нагороди України? присвоїти Героя за що? тому що її вбито у Львові де немає боїв. але такі нагороди заслуговують тільки наші Воїни ЗСУ, які боронять Україну і українців від нациської рашки.
21.10.2025 15:13 Ответить
21.10.2025 15:13 Ответить
Там все добре, тільки епізод в дитячому садочку не грає. Та кпрс ще у 1989.
21.10.2025 15:29 Ответить
21.10.2025 15:29 Ответить
 
 