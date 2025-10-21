Рада не поддержала обращение о присвоении Фарион звания Героя Украины
Верховная Рада не смогла принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить языковеду Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
За направление депутатского запроса к президенту проголосовали 189 народных депутатов при необходимых 226. Во время предварительного голосования за поддержку решения свои голоса отдали 199 парламентариев.
Инициаторами обращения выступила группа народных депутатов, которые предлагали отметить Фарион государственным званием и орденом посмертно.
Згадай Олеся Бузину... Багато його згадують? Я у кацапських пабліках, останні роки, навіть згадувань про нього не бачу... А чому? Бо ми про нього не згадуємо...
https://www.youtube.com/watch?v=RsK2AxWgFMo
Чи оцього?
https://x.com/BohdanKrotevych/status/1979981560481722462
Не є прихильниом її методи, але ж таки вона заслужила. За що, не варто тобі й пояснювати, Якщо не розумієш, то таки не варто.
Хоча, переглдючи список, то там такі херої....зустрічаються, що й гидко було б поряд з ними...
Ну не кошовий чи пікалов вона...
Героя они (И.Фарион и восстановят С.Бандере) даст только новая Украинская Власть.
Чи їй героя давати за те, що здала до ФСБ проукраїнського студента з Криму?
І у нас нема от так от прям конкретно виключно російськомовних. Ми не русскощелепні кацапи з зайвою хромосомою.
Я, наприклад, теж інколи досі збиваюся на кацапську. І не лише я. Більшість.
В одному з просто конкретно якому ультранаціоналістичному батальйоні.
Підори нами своїх ********* на ніч лякають.
============
Как пагодка в масквє, *******?
https://x.com/BohdanKrotevych/status/1979981560481722462