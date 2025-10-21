УКР
Новини Присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України
2 315 121

Рада не підтримала звернення щодо присвоєння Фаріон звання Героя України

Ірина Фаріон

Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до президента Володимира Зеленського з проханням надати мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За направлення депутатського запиту до президента проголосували 189 народних депутатів при необхідних 226. Під час попереднього голосування за підтримку рішення свої голоси віддали 199 парламентарів.

Ініціаторами звернення виступила група народних депутатів, які пропонували відзначити Фаріон державним званням і орденом посмертно.

Топ коментарі
+18
А в чому був героїзм її життя? Дома було небезпечно? Чи на роботі бомби падали?
21.10.2025 14:21 Відповісти
21.10.2025 14:21 Відповісти
+18
Вона розколювала суспільство. Вона займалася не популярізаторством української мови, а агресивним нав'язуванням, яке природньо викликає зворотню реакцію. І нічого героїчного вона не робила.
21.10.2025 14:47 Відповісти
21.10.2025 14:47 Відповісти
+14
Всього лиш запитав, в чому суть героїзму, за що потрібно давати звання? Які методички?
21.10.2025 14:33 Відповісти
21.10.2025 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ознайомились? чи ще кинуть картинок з її піздєжом сєпарським?
21.10.2025 16:03 Відповісти
21.10.2025 16:03 Відповісти
натягав фотошопних підробок і радуєшся ?
21.10.2025 16:05 Відповісти
21.10.2025 16:05 Відповісти
я ж не ти. чи може подивишся що вона жоріну з 3 штурмової відповіла? чи тобі не цікаво як вона здала хлопця в криму фсб? ну почитаєш.....
21.10.2025 16:08 Відповісти
21.10.2025 16:08 Відповісти
я дивився її коментарі на львівській телевізії, передачі про історичних постатей України, і згодний з її оцінками

ти ж все це не дивився, бо це вимагає активності і пошуків, простіше реагувати на кимсь зроблений скандал - це, до речі, типова поведінка виборця "слуг народу"
21.10.2025 16:30 Відповісти
21.10.2025 16:30 Відповісти
так фарінша і стала під прапор зелених. які проблеми? порохоботи її вороги. я тепер сумніваюсь що ти порохобот.
21.10.2025 16:37 Відповісти
21.10.2025 16:37 Відповісти
Зінченка підтримуєш,він нікого не здавав,його треба нагородити?
21.10.2025 16:40 Відповісти
21.10.2025 16:40 Відповісти
ні не підтримую. як і фаріоншу тварину зелену
21.10.2025 16:41 Відповісти
21.10.2025 16:41 Відповісти
до речі на рахунок зінченка. в мене багато сумнівів що це він її вбив. як і з вбивцею Парубія. все це лажа для лохів.
21.10.2025 16:45 Відповісти
21.10.2025 16:45 Відповісти
21.10.2025 16:06 Відповісти
21.10.2025 16:06 Відповісти
21.10.2025 16:00 Відповісти
21.10.2025 16:00 Відповісти
Ватна рада відповідає змісту 73% суспільства ждунів. Поки нередохнуть всі совки в Україні миру не буде.
21.10.2025 14:48 Відповісти
21.10.2025 14:48 Відповісти
На жаль вони ще й розплоджуються…
21.10.2025 14:59 Відповісти
21.10.2025 14:59 Відповісти
З приводу 73% - Фаріон з їх числа, бо казала, що Зеленський як президент кращий за Порошенка. Живіть з цим.
21.10.2025 16:28 Відповісти
21.10.2025 16:28 Відповісти
може хто скаже, чому зницінюють нагороди України? присвоїти Героя за що? тому що її вбито у Львові де немає боїв. але такі нагороди заслуговують тільки наші Воїни ЗСУ, які боронять Україну і українців від нациської рашки.
21.10.2025 15:13 Відповісти
21.10.2025 15:13 Відповісти
Там все добре, тільки епізод в дитячому садочку не грає. Та кпрс ще у 1989.
21.10.2025 15:29 Відповісти
21.10.2025 15:29 Відповісти
Герои на фронте
21.10.2025 15:41 Відповісти
21.10.2025 15:41 Відповісти
яка ВР, таке і голосування
21.10.2025 15:42 Відповісти
21.10.2025 15:42 Відповісти
ТП помоила солдат ВСУ рискующих своей жизнью на фронте за то, что они говорили на языке к которому привыкли с детства. Наюх таких героек.
21.10.2025 15:51 Відповісти
21.10.2025 15:51 Відповісти
Вони ризикують бо не вивчили мову, голосували за російську владу, яка привела за ручку війну в Україну.
21.10.2025 16:11 Відповісти
21.10.2025 16:11 Відповісти
до 2014 року я був російсько мовний. донбас все таке... більшість була таких як я. але мені хватило розуму вивчити українську і спілкуваться нею . що їм заважає?
21.10.2025 16:31 Відповісти
21.10.2025 16:31 Відповісти
Цікаве діло....на "українських" телеграмканалах,типу Трухи,Всєвідящєво ока тощо,насичених кацапами....реакція аналогічна,що і на Цензорі....До чого б це?
21.10.2025 16:44 Відповісти
21.10.2025 16:44 Відповісти
