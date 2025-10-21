Рада не підтримала звернення щодо присвоєння Фаріон звання Героя України

Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до президента Володимира Зеленського з проханням надати мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За направлення депутатського запиту до президента проголосували 189 народних депутатів при необхідних 226. Під час попереднього голосування за підтримку рішення свої голоси віддали 199 парламентарів.

Ініціаторами звернення виступила група народних депутатів, які пропонували відзначити Фаріон державним званням і орденом посмертно.

