Убийство Фарион: Зинченко объявил голодовку

Во вторник, 24 марта, в Шевченковском районном суде Львова началось рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. Подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки". По его словам, эту информацию может подтвердить сокамерник Михаил Сцельников, которого также обвиняют в убийстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Что говорит Зинченко?

Как отмечается, обвиняемого Зинченко доставили в сопровождении Нацгвардии. У здания суда собралась как группа поддержки обвиняемого, скандировавшая "Зинченко - свободу", так и те, кто кричал "Пожизненное".

На заседание пришли прокурор Дмитрий Петлеваный, дочь Фарион София Особа с ее адвокатом Натальей Романик и адвокат Зинченко Игорь Сулима. Другой адвокат обвиняемого Владимир Вороняк направил ходатайство о проведении заседания без него по состоянию здоровья.

В начале судебного заседания Вячеслав Зинченко объявил, что с вечера 23 марта находится на голодовке. Он заявил, что не имеет претензий к администрации СИЗО и руководителю, однако протестует против действий конкретного сотрудника учреждения. По его словам, ситуация возникла еще в 2025 году. Тогда люди, которые его поддерживают, передали в СИЗО "шведскую стенку" для занятий спортом заключенных, чтобы он и другие могли там тренироваться.

"Но ко мне подходит человек - Звир Сергей Петрович. Он говорит мне, что ничего устанавливать ни в какие дворики не будем, пусть лежит на складе, а потом тебе все вернут. Я думаю, ну все равно это не мое, мне все равно, но что происходит потом: 18 марта 2026 года ко мне в камеру приходит этот Звир Сергей Петрович. Я прошу его вернуть все эти вещи не мне, а тому, кто их покупал. Но он мне говорит следующее: "Она уже стоит там, где надо". Это было сказано в присутствии моего сокамерника, он готов все эти слова подтвердить. Мой сокамерник - это Сцельников Михаил, обвиняемый в убийстве Парубия. То есть мы друг к другу симпатий, мягко говоря, не испытываем, и лгать он в моих интересах не будет, но эти слова он готов подтвердить", - говорит Зинченко.

По его словам, в тот день он написал заявление о начале голодовки до тех пор, пока не будет возвращена "шведская стенка" с комплектом или пока не будет выплачена денежная компенсация.

"Затем, 19 числа, в день суда утром ко мне прибегает Звир Сергей Петрович и начинает поднимать этот вопрос. Он мне пообещал вернуть ее сегодня, 24 числа, к следующему суду. Я согласился, голодовку прекратил, которая тогда началась, он заявление при мне порвал и все, будто вопрос решен. Но вчера мне сообщили, что никто ничего не будет делать, все куда-то исчезло. И я считаю это актом неуважения не ко мне, потому что мне все равно, я считаю это актом неуважения к людям, которые меня поддерживают и на это потратили деньги. Я считаю, что то, что мне отправляли, было нагло похищено. Поэтому, поскольку я считаю, что со мной поступили несправедливо, я должен протестовать. Я уважаю людей, которые меня поддерживают, поэтому я написал вчера вечером заявление (о начале голодовки, - ред.), передал на имя начальника, что претензий к администрации у меня нет, прошу Звира Сергея Петровича вернуть все, что было передано, или выплатить денежную компенсацию", - подытожил он.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

