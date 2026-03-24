РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9949 посетителей онлайн
Новости Убийство Фарион
1 843 39

Убийство Фарион: Зинченко объявил голодовку

Суд над Зинченко

Во вторник, 24 марта, в Шевченковском районном суде Львова началось рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. Подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря - "шведской стенки". По его словам, эту информацию может подтвердить сокамерник Михаил Сцельников, которого также обвиняют в убийстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Что говорит Зинченко?

Как отмечается, обвиняемого Зинченко доставили в сопровождении Нацгвардии. У здания суда собралась как группа поддержки обвиняемого, скандировавшая "Зинченко - свободу", так и те, кто кричал "Пожизненное".

На заседание пришли прокурор Дмитрий Петлеваный, дочь Фарион София Особа с ее адвокатом Натальей Романик и адвокат Зинченко Игорь Сулима. Другой адвокат обвиняемого Владимир Вороняк направил ходатайство о проведении заседания без него по состоянию здоровья.

Читайте также: Убийство Фарион: Зинченко продлили меру пресечения до 4 мая

В начале судебного заседания Вячеслав Зинченко объявил, что с вечера 23 марта находится на голодовке. Он заявил, что не имеет претензий к администрации СИЗО и руководителю, однако протестует против действий конкретного сотрудника учреждения. По его словам, ситуация возникла еще в 2025 году. Тогда люди, которые его поддерживают, передали в СИЗО "шведскую стенку" для занятий спортом заключенных, чтобы он и другие могли там тренироваться.

"Но ко мне подходит человек - Звир Сергей Петрович. Он говорит мне, что ничего устанавливать ни в какие дворики не будем, пусть лежит на складе, а потом тебе все вернут. Я думаю, ну все равно это не мое, мне все равно, но что происходит потом: 18 марта 2026 года ко мне в камеру приходит этот Звир Сергей Петрович. Я прошу его вернуть все эти вещи не мне, а тому, кто их покупал. Но он мне говорит следующее: "Она уже стоит там, где надо". Это было сказано в присутствии моего сокамерника, он готов все эти слова подтвердить. Мой сокамерник - это Сцельников Михаил, обвиняемый в убийстве Парубия. То есть мы друг к другу симпатий, мягко говоря, не испытываем, и лгать он в моих интересах не будет, но эти слова он готов подтвердить", - говорит Зинченко.

По его словам, в тот день он написал заявление о начале голодовки до тех пор, пока не будет возвращена "шведская стенка" с комплектом или пока не будет выплачена денежная компенсация.

"Затем, 19 числа, в день суда утром ко мне прибегает Звир Сергей Петрович и начинает поднимать этот вопрос. Он мне пообещал вернуть ее сегодня, 24 числа, к следующему суду. Я согласился, голодовку прекратил, которая тогда началась, он заявление при мне порвал и все, будто вопрос решен. Но вчера мне сообщили, что никто ничего не будет делать, все куда-то исчезло. И я считаю это актом неуважения не ко мне, потому что мне все равно, я считаю это актом неуважения к людям, которые меня поддерживают и на это потратили деньги. Я считаю, что то, что мне отправляли, было нагло похищено. Поэтому, поскольку я считаю, что со мной поступили несправедливо, я должен протестовать. Я уважаю людей, которые меня поддерживают, поэтому я написал вчера вечером заявление (о начале голодовки, - ред.), передал на имя начальника, что претензий к администрации у меня нет, прошу Звира Сергея Петровича вернуть все, что было передано, или выплатить денежную компенсацию", - подытожил он.

Читайте: Убийство Фарион: по делу исследуют вещественные доказательства, оружие, из которого убили лингвиста, до сих пор не нашли

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд допросил тайного свидетеля по делу об убийстве Фарион

Автор: 

суд (24623) Фарион Ирина (379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Если он виновен и есть доказательства - нужно подавать материалы в суд и судить. А если доказательств нет - прекращать этот цирк с бесконечным следствием и выпускать.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:26 Ответить
+4
Нічого курва, через кишку нагодують.
Подивимось пес, скільки наголодуєш.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:19 Ответить
+4
Ай дійсно, його що там до кінця життя будуть маринувати? Або садіть у в"язницю, або випускай. Або взагалі на фронт відправде. Це ж не діло, він жеж не шашлик в кінці то кінців
показать весь комментарий
24.03.2026 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.03.2026 15:19 Ответить
Если он виновен и есть доказательства - нужно подавать материалы в суд и судить. А если доказательств нет - прекращать этот цирк с бесконечным следствием и выпускать.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:26 Ответить
чому узкороті завжди пишуть муйню.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:28 Ответить
Посмотри в зеркало, может поймешь. Do You Understand me, englishman?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:31 Ответить
Кацапура типу англійською пише😄
показать весь комментарий
24.03.2026 15:59 Ответить
Вже медальки роздані причетним "правоохоронцям", нєт у ніх путі абратнаво!
"Поліцейських відзначили нагородною зброєю, нагрудними знаками "За безпеку народу", "За відзнаку в службі", "Знак пошани", а також вручили чергові та позачергові спеціальні звання".
"Попри те, що зброю не знайшли, у поліції вже констатують, що вбивство розкрите. Та суд тільки розпочався 26 липня. Завдяки певній оперативній інформації зброю сподіваються знайти найближчим часом" /26 липня 2024/
показать весь комментарий
24.03.2026 15:32 Ответить
Все это напоминает дело Рифа и Лисы про убийство журналиста Шеремета. Там тоже браво рапортовали про раскрытие "вот-вот". Сам Аваков с Зелей прессуху давали. Потом держали обвиняемых годами, да и не солоно хлебавши пришлось отпустить.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:47 Ответить
А чого він курва? Який вже рік слідство іде? Доказів нема а його тримають під вартою шоб дотиснути взяти провину на себе. Були б докази давно був би суд та викор. Заказуха явна.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:36 Ответить
ти адвокат? читав матеріали справи? пруфи в студію, балабол.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:38 Ответить
А ви читали матеріали справи? Ви читали матеріали суду та вирок? Пруфи в студію.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:46 Ответить
не рви на попі волосся москалику, не прийдуть твої а того виродка виїпут в рот шлангою в 1,5 метра.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:49 Ответить
Саме від такої долі, ти сховався в Британії...
показать весь комментарий
24.03.2026 16:06 Ответить
Татаров з єрмаком та керовніками СБУ, БЕБ, ДБР, НацПолу, мабуть, глибоко зхвильовані, разом із зеленським та «незламними» в опу???
показать весь комментарий
24.03.2026 15:20 Ответить
24.03.2026 15:23 Ответить
це єдине місце, де він поки що в безпеці, але це не точно.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:29 Ответить
Це правда.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:34 Ответить
В безпеці? От шоб ви були у такій безпеці той же термін шо і він.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:38 Ответить
вб'єш і ти будеш в безпечному місці.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:40 Ответить
А його вже судили, визнали виннин в вбивстві та вже є вирок?
Коли?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:44 Ответить
я тобі скажу так - не лізь старий пердун туди, де нічого не розумієш, будь розумнішним.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:53 Ответить
Він вбив невинну людину, що ти йому таке бажаєш, клоп?
показать весь комментарий
24.03.2026 16:01 Ответить
Краще б вже повісився на тій стінці, шизік махровий!
показать весь комментарий
24.03.2026 15:24 Ответить
Та *****.🤷
показать весь комментарий
24.03.2026 15:26 Ответить
"Зінченко заявив, що оголошує голодування, пояснивши це зникненням переданого йому до СІЗО спортивного інвентарю - "шведської стінки"."

ого, звик козирно жити?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:28 Ответить
Свой чєлавєк...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:36 Ответить
це Звір Сергій Петрович звик козирно жити, безкарно порушуючи закон
показать весь комментарий
24.03.2026 15:51 Ответить
Дожили, скоро педофилы, убийцы и насильники будут возмущаться из-за того что у них нет джакузи и спутникового интернета а телевизоры меньше трёх метров в диагонале...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:29 Ответить
Не знаю чи це проблема, але ж годувати можна насильно
показать весь комментарий
24.03.2026 15:33 Ответить
Не можна.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:38 Ответить
Це різновид катування ... Це тільки софкоїди таке практикували .
А ось посадити на поліграф , добути інфу по замовникам й фсб-кураторам - це не можно, це требо . А потім нехай подихає . Вбивцю не жалко аж ніяк ...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:38 Ответить
Зачем красть сраную стенку. Что за люди, еще Зеленского ругают.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:33 Ответить
А скільки "шведських стінок" у Іріни Фараон ?!
Скільки разів на день "качають прес" діточки біженці , яких піні Ірина вчила красивому українському мовленню ?!
показать весь комментарий
24.03.2026 15:35 Ответить
А тебе в Ізраїлі хіба не вчать «красивому мовленню на івриті»??? Чия б корова мичала Вітьок!
показать весь комментарий
24.03.2026 15:44 Ответить
Вона провокаторша ФСБ, навчала бити дітей біженців для розпалювання ворожнечі на користь ворога.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:50 Ответить
А акриловую ванну и беговую дорожку он не заказывал? Может шлюх и черной икры? Вот зачем идти на поводу у банального килера-убийцы???Отправьте его в штрафной изолятор на 20 дней, больше претензий у него не будет.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:41 Ответить
"Мій співкамерник - це Сцельніков Михайло, обвинувачений у вбивстві Парубія."

Джерело: https://censor.net/ua/n3606866

Це нормально, що обвинувачених у двох найрезонанснійших вбивствах Фаріон і Парубія тримають в одній камері?!
показать весь комментарий
24.03.2026 15:48 Ответить
Якби менти не крали, то не треба було б нікому ні в кого стріляти. Сама ця війна почалась через гниль держсистеми. На чесну справедливу країну такого розміру ніхто б не напав, побоялися б.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:49 Ответить
Чудово ! І не давати більше їди. Хай здихає.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:58 Ответить
Взагалі-то, Зінченко вимагає повернути "шведську стінку" тим, хто її купив, або надати їм грошову компенсацію, бо тюремники ту "стінку" вже скомуниздили.

"до мене підходить людина - Звір Сергій Петрович. Він каже мені, що нічого встановлювати ні в які дворики не будемо, хай лежить на складі, а потім тобі все повернуть. Я думаю, ну все одно це не моє, мені байдуже, але що відбувається потім: 18 березня 2026 року до мене в камеру приходить цей Звір Сергій Петрович. Я в нього прошу всі ці речі повернути не мені, а тому, хто це купляв. Але він мені каже наступне: "Вона вже стоїть, де треба. Це було сказано в присутності мого співкамерника, він готовий всі ці слова підтвердити."
Джерело: https://censor.net/ua/n3606866
показать весь комментарий
24.03.2026 16:01 Ответить
 
 