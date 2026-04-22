Подсудимый по делу Фарион заявил о намерении покончить с собой во время судебного заседания во Львове

Вячеслав Зинченко

В Шевченковском районном суде Львова обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко во время заседания продемонстрировал намерение покончить с собой в камере для подсудимых после того, как суд отказался перенести прения из-за его заявления о плохом самочувствии.

Обвиняемый выразил просьбу перенести прения из-за плохого самочувствия, вызванного голодовкой. Однако коллегия судей приняла решение о проведении прений.

Мать Зинченко в эмоциональном выступлении назвала действия суда издевательством над ее сыном. В это время Зинченко поднял свой свитер над головой, чтобы завязать его на решетке, демонстрируя намерение совершить самоубийство.

В камеру к подсудимому направили охрану, на него надели наручники.

После этого суд удалился в совещательную комнату.

Зинченко также заявил о прослушивании в его камере и сказал, что если это не будет приобщено к материалам дела, он повторит "шоу". По словам обвиняемого, его действия со свитером были заранее спланированы, чтобы прервать судебное заседание и не допустить проведения прений.

Продлена мера пресечения 

Шевченковский районный суд Львова продлил еще на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога Вячеславу Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное.

24 марта подсудимый Вячеслав Зинченко заявил, что объявляет голодовку, объяснив это исчезновением переданного ему в СИЗО спортивного инвентаря — "шведской стенки".

А шведский стол и бассейн ещё не потребовал? Дайте ему уже самоликвидироваться.
22.04.2026 16:32 Ответить
Не стримуйте чувака.
22.04.2026 16:43 Ответить
Відправити на співбесіду до Фаріон, для пояснень свого вчинку !
22.04.2026 16:46 Ответить
Поняття не маю, причетний він до вбивства, чи просто грає роль дурника, але пригадуючи те як він поводився одразу після затримання, показуючи язика доньці Фаріон, співчуття до нього ну ніяк не з'являється...
22.04.2026 16:46 Ответить
Те як поводилася донька Фаріон не просто не викликає співчуття , а навпаки - відразу (( Недарма кажуть що на дітях природа відпочиває ,у цьому випадкові вона не просто відпочила , а ніби загуляла .
22.04.2026 17:09 Ответить
Видно що пацану нема що пред"явити крім того що він тиждень як придурок сидів біля будинку Фаріон в рукавицях та ідіотському капелюсі.При інших обставинах хлопця давно відпустили за браком доказів,але в даному випадку судді бояться що після виправдовувального вироку до них прибіжать наші патріоти та елементарно їх поб"ють.І ось така ситуація - і посадити не можна,і випустити не можна.І ось пацана маринують у СІЗО,а він хоче визначеності,в петлю он поліз,та й всі хочуть визначеності...Хоч би найшовся суддя який зрозумів що всі побоювання наших активістів явно перебільшені,ніхто не прибіжить її захищати крім кількох депутатів від Свободи,ну в них робота така...Кобіта взагалі прикра була,обсирала всіх не дивлячись на ранги,причому так винахідливо,влучно що куди там нашим торговкам з Привокзального ринку...Мовознавиця...
22.04.2026 17:04 Ответить
тобі до тої кобіти ще пару мільйонів років еволюції
22.04.2026 17:07 Ответить
 
 