Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец
В ходе досудебного расследования не было получено никаких данных, указывающих на связь между убийством Андрея Парубия и Ирины Фарион.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.
Что известно?
"Нам было интересно узнать, следил ли сам подозреваемый за этой историей, смотрел ли он судебные заседания по делу об убийстве Фарион, искал ли он ошибки исполнителя, наблюдал ли за действиями правоохранителей с целью установить личность, убившую Фарион. Мы не нашли ничего, что указывало бы на то, что он увлекся преступлением предшественника", — отметил он.
Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.
Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.
- Напомним, что 1 апреля суд во Львове продлил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.
Убийство Андрея Парубия
- Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия.Отмечается, что на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
- В ночь на 1 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
- 1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
- Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину в разговоре с журналистами.
- 2 сентября во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову.
І, мабуть, замовник - не спецслужби кацапів?
До цього були залучені цілі посадові особи з УДО СБУ та помічники з ОПУ єрмака!! А зеленський саме проводив їм інструктаж, щоб вони були не задіяні в убивати Фаріон, Парубія, Сергія Русінова, та ще сотень Патріотів України!!?!?! Це зроблять інші особи, і з не нашого району…
Ну, десь так!! Деркач і сівкович з банановим і тадеєвим, задоволені таким лайном…
Довічний бан кацапеду❗️
Та,хіба це рівень професіалізму вітчизняних сищиків,щоб осягнути то?
Тепер моє якщо: якщо дотепер не мають якигось доказів вини Зінченка,то найсправедливіший у світі буде щодвамісяці продовжувати термін,допоки не зміниться влада,благо лінія накатана ще по Антоненку.Потім будуть якісь кардинальні рішення і не лише,бо паузу знімуть з Конституції.