Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец

Есть ли связь между убийством Парубия и Фарион? В СБУ ответили

В ходе досудебного расследования не было получено никаких данных, указывающих на связь между убийством Андрея Парубия и Ирины Фарион.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Что известно?

"Нам было интересно узнать, следил ли сам подозреваемый за этой историей, смотрел ли он судебные заседания по делу об убийстве Фарион, искал ли он ошибки исполнителя, наблюдал ли за действиями правоохранителей с целью установить личность, убившую Фарион. Мы не нашли ничего, что указывало бы на то, что он увлекся преступлением предшественника", — отметил он.

Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

  • Напомним, что 1 апреля суд во Львове продлил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Убийство Андрея Парубия

Та невже?
І, мабуть, замовник - не спецслужби кацапів?
22.04.2026 11:37 Ответить
Безкарність вбивці Фаріон надихнула вбивцю Парубія.
22.04.2026 11:37 Ответить
Сильно! - це ви стільки часу бились над цим питанням?
22.04.2026 11:38 Ответить
Навіть більше може сказати, представник від Української частини СБУ!!!
До цього були залучені цілі посадові особи з УДО СБУ та помічники з ОПУ єрмака!! А зеленський саме проводив їм інструктаж, щоб вони були не задіяні в убивати Фаріон, Парубія, Сергія Русінова, та ще сотень Патріотів України!!?!?! Це зроблять інші особи, і з не нашого району…
Ну, десь так!! Деркач і сівкович з банановим і тадеєвим, задоволені таким лайном…
22.04.2026 11:44 Ответить
як не повязані втеча поліцаїв у Київі і заявою міністра що вони не навчені воювати! вірую
22.04.2026 11:46 Ответить
Я знаю связь,оба были членами КПСС
22.04.2026 11:51 Ответить
Кацап, за кораблем.
22.04.2026 11:53 Ответить
Правда больно бьёт? Терпите и вам воздастся.
22.04.2026 11:55 Ответить
Москвороте, кацапським нахрюком немає жодної правди
22.04.2026 12:01 Ответить
Зінченко у 20 років член КПРС (якого не існує вже понад 30 років)???? Ты *** дался кацап????
22.04.2026 12:02 Ответить
То кацап хотів очорнити Парубія членством в кпсс, який тільки універ закінчив у 1994.
Довічний бан кацапеду❗️
22.04.2026 12:25 Ответить
Таке враження що, СБУ - взагалі не повʼязана з безпекою України організація. Вона взагалі більше нагадує «службу безпеки угрупування».
22.04.2026 12:04 Ответить
Зараз настільки зросли можливості ші,що покладатись однозначно на відео зовсім невиправдано.Це якраз стосується справи Зінченка,по якій спецслужби могли би згенерувати відео і підкласти в камери відеоспостереження. Як і по справі Тимошенко.Можна переконатись на ютубі,наскільки реалістичні відео викладають,тільки створені через ші.
Та,хіба це рівень професіалізму вітчизняних сищиків,щоб осягнути то?
22.04.2026 12:15 Ответить
Якщо зінченко не отримає довічне, то його вб'ють. Як і всіх його адвокатів, це я тобі гарантую.
22.04.2026 12:17 Ответить
Якщо-якщо...
Тепер моє якщо: якщо дотепер не мають якигось доказів вини Зінченка,то найсправедливіший у світі буде щодвамісяці продовжувати термін,допоки не зміниться влада,благо лінія накатана ще по Антоненку.Потім будуть якісь кардинальні рішення і не лише,бо паузу знімуть з Конституції.
22.04.2026 12:33 Ответить
Про що це взагалі? Хто питав про це керівника ГСУ СБУ Швеця? Довбані пи₴доболи. Як ви задовбали.
22.04.2026 12:15 Ответить
 
 