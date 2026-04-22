Убийства Парубия и Фарион между собой не связаны, - руководитель ГСУ СБУ Швец

В ходе досудебного расследования не было получено никаких данных, указывающих на связь между убийством Андрея Парубия и Ирины Фарион.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Что известно?

"Нам было интересно узнать, следил ли сам подозреваемый за этой историей, смотрел ли он судебные заседания по делу об убийстве Фарион, искал ли он ошибки исполнителя, наблюдал ли за действиями правоохранителей с целью установить личность, убившую Фарион. Мы не нашли ничего, что указывало бы на то, что он увлекся преступлением предшественника", — отметил он.

Читайте: Убийство Фарион: Зинченко объявил голодовку

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Впоследствии адвокат подал апелляцию на меру пресечения. Меру пресечения Зинченко оставили без изменений.

Дело об убийстве Фарион переквалифицировали, подозреваемому Зинченко грозит пожизненное заключение.

Читайте также: Семья убитого Парубия подала иск о моральном возмещении на 15 миллионов

Напомним, что 1 апреля суд во Львове продлил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Убийство Андрея Парубия

Читайте: Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, — начальник ГСУ СБУ Швец