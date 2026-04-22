Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец

Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Расследование теракта в Голосеевском районе Киева только началось, поэтому пока рано говорить об окончательной версии событий.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Что известно?

По словам Швеца, следствие отрабатывает все возможные направления.

"У нападавшего изъят телефон, в котором содержатся аудио- и видеофайлы. Проверяются его контакты, круг общения и возможные связи, в частности с представителями РФ.



Эти материалы сейчас анализируются и будут учтены при установлении мотивов и всех обстоятельств преступления.



Одна из основных версий, которая на данном этапе рассматривается, - это совершение преступления на почве личных неприязненных отношений. Важно установить мотив его дальнейших действий", - отметил он.

Также назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-психиатрическая относительно психического состояния нападавшего.

"Более четкие выводы можно будет делать после получения результатов экспертиз и проведения необходимых следственных действий", - добавил Швец.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

