Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец

Стрельба в Голосеевском районе Киева: что говорят в СБУ?
Фото: Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Расследование теракта в Голосеевском районе Киева только началось, поэтому пока рано говорить об окончательной версии событий.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Что известно?

По словам Швеца, следствие отрабатывает все возможные направления.

"У нападавшего изъят телефон, в котором содержатся аудио- и видеофайлы. Проверяются его контакты, круг общения и возможные связи, в частности с представителями РФ.

Эти материалы сейчас анализируются и будут учтены при установлении мотивов и всех обстоятельств преступления.

Одна из основных версий, которая на данном этапе рассматривается, - это совершение преступления на почве личных неприязненных отношений. Важно установить мотив его дальнейших действий", - отметил он.

Также назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-психиатрическая относительно психического состояния нападавшего.

"Более четкие выводы можно будет делать после получения результатов экспертиз и проведения необходимых следственных действий", - добавил Швец.

Стрельба в Киеве

Побег полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
  • 21 апреля Анне Дудиной и ее коллеге-полицейскому Михаилу Дробницкому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Киев СБУ стрельба теракт Швец Андрей
Топ комментарии
Для початку можна не продавати зброю етнічним росіянам з прізвищами на -ов, -ев, -ін, -іх
22.04.2026 08:42 Ответить
А як щодо тих хто з такими прізвищами зараз Україну боронить від кацапів на передовій?
22.04.2026 08:57 Ответить
Це нащадки окупантів і повинні спокутувати гріхи батьків. Кацапам не вийде прикриватися ЗСУ
22.04.2026 09:00 Ответить
Які версії - кокухою поїхав
22.04.2026 08:42 Ответить
будь які, але що б залізобетонно доводили непричетність мєнтів та сбу з антитерором.
оно, двоє обісралися.
у всьому винні вони!!!!
ну, може ще дільничному догану випишуть.
22.04.2026 08:48 Ответить
Та по його паяльнику видно, що там в голові не асі дома. Хто йому дозвіл на зброю видавав?
22.04.2026 08:59 Ответить
Вже писали шо пішли до тієї контори хто дозволи видає
22.04.2026 09:01 Ответить
тварину ж пристрелили?
чи нє?
яким чином перевіряють?
заповнюють протокольчики опитуючи сусідів.
наші мєнти такі сміливі після драки!
але, після бійки повинні боліти кулаки, а не голова.....
22.04.2026 08:45 Ответить
А проверить того шныря, который выдал дозвил на оружие путинскому агенту не нужно?
22.04.2026 08:46 Ответить
Розкривати злочини та попереджати,звісно, розуму треба більше, оперативні можливості та опит....Перевіряти смартфон на контакти - потужно. Вже не говорячи про те,що розкрити "штирліців" у владі,ЗСУ,
,СБУ та інших важливих сферах....Де заяви та новини про затриманих шпигунів ( окромя бомжів - наводчиків та дітей???)
22.04.2026 08:51 Ответить
Кацап. Ватнік. Патологічне ненависть до всього українського. Вроджена дикість. Оце вам і все. Хіба він один такий? Таких мільйони.
22.04.2026 08:59 Ответить
перевірте на зв'язки з расєєю тих хто видав дозвіл на зброю психічно хворому...
22.04.2026 09:24 Ответить
 
 