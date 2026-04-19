Новости Стрельба в Киеве
2 416 51

Возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве, - Кравченко

Полиция проверяет информацию о маньяке на Оболони

Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Кравченко на действия правоохранителей

По его словам, правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку.

Группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица – законное наказание. Справедливость будет обеспечена", – добавил генпрокурор.

Подробности о пострадавших

"P.S. Что касается погибшей матери раненого мальчика, должен исправить ошибку: в больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра", – резюмирует Кравченко.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. Выговский сообщил, что полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили от должности. Начато служебное расследование.

Читайте также: Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, - Кравченко

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

Топ комментарии
+16
Дали б трохи часу, поліцаї ще б селфі над тілом зробили. Приклад вже був...
19.04.2026 14:05 Ответить
+14
Були недбалі - нігуя собі!
19.04.2026 13:56 Ответить
+13
Генпрокурор ще на посаді? А чому не прийшов до терориста, як обіцяв прийти за кожним?
19.04.2026 13:59 Ответить
19.04.2026 13:56 Ответить
19.04.2026 14:16 Ответить
19.04.2026 13:59 Ответить
а чого йому до трупа ходити, чи той відморозок зазделегіть робив анонс своїх дій.
19.04.2026 14:01 Ответить
"Анонс" він робив - підтримкою "сво" у соцмережах.
19.04.2026 14:19 Ответить
Перевірити свої спортивні навички по бігу??
19.04.2026 14:08 Ответить
Ну ти ж не такий.Сміливо б прийшов до маньяка зі зброєю.А де сам воював?Щоб я зрозумів що ти не сцикун, як прокурор?
19.04.2026 14:11 Ответить
а ти де?
19.04.2026 14:13 Ответить
На форумі він воює. Тут багато таких воїнів.
19.04.2026 14:18 Ответить
Напевно, цей суб'єкт щоденно запекло воює з ухилянтами, як і всі інші мусора
19.04.2026 14:22 Ответить
Я в танкє горєл, я льотчік. ©
19.04.2026 14:30 Ответить
А ти хто такий щоб ставить питання?Доведи що не диванний клоун. Бригада,вос,посада,напрямок,позиція?А тоді відповім де був я.
19.04.2026 14:29 Ответить
19.04.2026 14:26 Ответить
Яка недбалість? Це боягузтво, а не недбалість! За проф відбір таких сцикунів мають відповісти кадрові органи. А сцикунів саджати треба.
19.04.2026 14:01 Ответить
Золоті слова.Куди саджати 2млн.сцикунів-ухилянтів?
19.04.2026 14:08 Ответить
ухилянти, це ті хто давав присягу: служити та захищати, боронити україну від ворогів.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
19.04.2026 14:12 Ответить
Не скигли як баба.Я був будівельником,став військовим.Ти за себе відповідай.Не воював,то заткнись і сиди далі під спідницею.Не маєш морального права когось посилать на війну, поки сам на ній не був.
19.04.2026 14:22 Ответить
де ти там став?
що, це за тєма така косити під ветерана? хто знає?
підрозділ! напрямок! звання!
відповідати швидко! в очі дивитись!!!!
19.04.2026 14:25 Ответить
Ти б у мене в батареї таким борзим був.Сцикля інтернета.
19.04.2026 14:32 Ответить
дійсно, чому ухилянти не хочуть воювати за мультикультурну "Україну" в яку вже зараз завозять різнокольорових робітників з індії та філіпін щоб замінити українців
ото дивина!
19.04.2026 14:27 Ответить
І ще цікаво - а що якщо на місце злочину прибуває міністр МВС чи генпрокурор то злочинець відразу здається??? А журналісти декілька разів підкреслювали що генпрокурор та кліменко власноруч прибули на місце злочину… це шо заслуга????
19.04.2026 14:04 Ответить
19.04.2026 14:05 Ответить
доречi, як покарали курсанта?
19.04.2026 14:10 Ответить
вангую що ніяк
19.04.2026 14:11 Ответить
екстерном з відзнакою закінчить і піде міністром МВС
19.04.2026 14:12 Ответить
Скоріш за все ніяк особливо якщо папік теж поліцай.
Поліції потрібні такі аморальні кадри, готові виконати будь-який наказ керівництва.
19.04.2026 14:36 Ответить
Тупий блогер Кравченко повідомив .В цьому шапіто є людина,що відповідає своїй посаді??
19.04.2026 14:05 Ответить
генпрокурор Руслан Кравченко
19.04.2026 14:09 Ответить
генпрокурор не знає,що таке тероризм,тому це тупий блогер!!!!
19.04.2026 14:11 Ответить
немає умов для появи людини відповідної своїй посаді , така несподобпється зеленському, повинні бути розумово відсталі...
19.04.2026 14:13 Ответить
Майже півтори години - півтори години пройшло між тим, як злочинець підпалив свою квартиру, відкрив вогонь по людях і його ліквідацією!

Півтори години, за які можна було врятувати життя.

Мене не здивувало відео, де двоє озброєних поліцейських тікають від пострілів, залишаючи цивільних на смерть.

Не здивувала і так звана "поліція діалогу", яка через рупор намагалася домовитися з людиною, що вже перейшла точку неповернення.

Це не про страх.

І навіть не про конкретних людей.

Це про систему.

Поліцейський, який не був на фронті, який стріляє раз на три місяці в тирі - НЕ ГОТОВИЙ до таких ситуацій!

Не тому, що він поганий.

А тому що в нього немає досвіду війни.

А країна у нас у війні!

Я гарантую: якби на місці тих екіпажів були поліцейські з Костянтинівки, або бійці підрозділів типу "Лють", стрілецьких полків - цього позору не було б.

І, можливо, були б врятовані життя.

Те, що ми побачили, це не просто провал.

Це системна неспроможність реагувати на загрозу.

І це вже небезпечно для кожного громадянина, бо таких випадків буде більше!

Я вкотре звертаюся до міністра МВС

Ігоря Клименко, та керівництва Національної поліції України

Почуйте

Поліція, яка не має бойового досвіду в країні, що воює, не здатна виконувати свою базову функцію - захищати громадян!

Ігнорувати це - злочинна халатність.

Не дати особовому складу реальний досвід бойових дій - це рішення, яке вже коштує людям життя.

І якщо нічого не зміниться, буде коштувати ще більше!!!
19.04.2026 14:08 Ответить
домовитись, через будь ласка. Наче алкоголiка вмовляти кинути пити)
19.04.2026 14:13 Ответить
19.04.2026 14:09 Ответить
а, що я вам казав????
знайшли цапа відбувайла!!
боже, як добре, що автор виклав це в мереху.
винний, за недбалість, не клименко, на віговський, не керівництво мєнтовське та антитерористичне!
винні, оти два дегенерата ухилянта, яких взяли на роботу, які пройшли всі атестації, яким видали зброю та відправили заробляти грошики для командирів.
а, тут така срака.
ну, нічого, десь перекантуються на блок пості під вінницею. а, потім в охорону якогось прикормленого банку. там, до речі, більше платять.
україна, тяжко хвора. і, навіть не знаю, чи вигребемо ми звідси.....
19.04.2026 14:10 Ответить
Україна хвора. Подивіться на себе в дзеркало і побачите хворого До нас що прийшли ************ вибирали в президента дважди зека чи коли вибирали безробітніх,фотографів чи тамоду,або квартал 95 І доярка буде міністром,а всі ми президенти. Наслідки бачимо.
19.04.2026 15:10 Ответить
пгокугог кгавченко, а що там твої зами з російськими паспортами і родичами-дбалі, чи не дуже?
19.04.2026 14:14 Ответить
Кравченко сам би втік
19.04.2026 14:14 Ответить
Мусора відмазують мусорів, класика! Це не поліція а мусора
19.04.2026 14:17 Ответить
на всіх си тільки на тих, хто потрапив на відео?
19.04.2026 14:17 Ответить
Те що якоби встановить слідство це одне, а те яке буде рішення суду, то це інше. Адвокати витягнуть цих поліціянтів на штрафи і позбавлення премій. Чому? Та тому що нормальну відповідальність має нести ціла цепочка поліціянтів. Може таке бути наприклад, що вони навіть в журналі інструктажів не розписані. Чи проходили навчання по первинній медичній допомозі, скажімо. Протокол марч скажімо. Чи є там сертифікати на ту чи іншу діяльність по своєму фаху. Хто їх взагалі допустив до тієї діяльності? Чи перевіряв хто їх морально-психологічний стан? Їм скоріш за все напишуть чудову характеристику. Бо якщо характеристика буде поганою, то як вони взагалі можуть нести будь яку службу? Ха ха ха.
19.04.2026 14:17 Ответить
Як вам реформа поліції? В 2026 році бюджет поліції 12 млр. грн. Скілки можна було б закупити безпілотників чи другой зброї для ЗСУ? Кому потрібна поліція, яка не може воювати, не може захищати людей, яка зраджує присягу?
19.04.2026 14:17 Ответить
Но террориста все же кто-то убил, или он еще в ТЦ находится?
19.04.2026 14:23 Ответить
Тільки смерть терориста не воскресить без вино вбитих людей. Мабуть, на то вона й поліція, щоб не допустити такі трагедії, а не кідати цівільних людей терористові на смерть.
19.04.2026 14:38 Ответить
Явний дисонанс між такими явищами, як боягузтво і втеча з поля бою (що по суті є дезертирством) та службовою недбалістю (як приклад - підписав не глянувши фейковий акт чи накладну) потребує законодавчого врегулювання подібних випадків. І покарання має застосовуватись по самому факту втечі, без з'ясування мотивів.
Натомість ймовірна підозра за ч.3 ст.367 ККУ може бути легко спростована адвокатами, оскільки відсутній причинно-наслідковий зв'язок між злочинною бездіяльністю підозрюваних і негативними наслідками у вигляді загибелі людей. Адже заперечення сторони захисту буде вагомим" "Об'єктивно завадити зловмиснику вбивати людей у тій конкретній ситуації, що показана на відео, поліцейські не могли.".
19.04.2026 14:28 Ответить
Та нічого тим поліціянтів не буде. На слідчому експерименті буде доведено що вони візуально навіть не бачили терориста. Ні пострілу. З якого дива тоді буде недбальство. По радєкє доповіли старшому що чують постріли. От і все. Доповідь є? Є. Все інше, то вже справа інших фахівців. Погано те, що не винесли в безпечне місце пораненого. От і все. Ха ха ха.
19.04.2026 14:39 Ответить
Справді ганебний вчинок поліцейських!
Але перш ніж керівництву і суспільству розбиратися з вчинком цих конкретних осіб.
Давайте поглянемо і згадаємо на інші події в яких поліцейські при затримані злочинців "перевищили свої дії і "уявні злочинці" загинули чи постраждали, а поліцейських потім тягали по судах!
Згадалось вбивство пасажира бмв, що тікало годину по Києву (поліцейського 5 років судили..)
Затримання пяних суддів і прокурорів, після яких поліцейського теж посадять (недавній кейс на заході країни (бо прокурор друг генпрокурора Кравченка))
Відповідно поліцейський і думає, а на..й воно мені треба ті проблеми!
В Америці, поліцейський побачивши щось схоже на зброю в "збудженоїі" людини вбиває її!
Комісії і керівництво буде неділю розбиратися, чи правиоьно вчинили поліцейські в той момент (поліцейські в той момент не мали кучу радників і покурорів, і тим більше неділю часу)
Система сама зробила з поліції імпотентів!
І тут вина більше саме в керівнициві прокуратури і поліції, а не цих пішаків, що втекли!
Питання до суспільства, яких ми хочемо поліцейських?
На фоні проблем із ТЦК в тому числі...
Відповідь неоднозначна!
19.04.2026 14:37 Ответить
Загинули люди через злочинну бездіяльних тих, хто покликаний боротись із злочинністю. І це прокурорське, зелене чмо класифікує цей свідомий злочин, як "службову недбалість". Цього мудака, який обіцяв прийти за кожним, треба гнати слідом за головним мєнтом, як і всю зелену банду.
19.04.2026 14:51 Ответить
Чому ви обговорюєте дише 2 мусорів а корд тоже красень зверніть увагу на карабін пранених і вбитих коли корд штурмував то терорист вистріляв уже всі набої а доти було будласка це групка корду заброньовані на мільйони гривень бояться своєї тіні лише яка буде поведінка військових після цоьго як ви думаєте
19.04.2026 14:57 Ответить
А за не оказание помощи, повлекшая смерть?
19.04.2026 15:09 Ответить
Эти действия полицаев привели к смерти человека,а их уволят из полиции и возьмут в какую-то иную держструктуру с бронью и привилегиями,а быдло скажут - они наказаны,успокойтесь.
19.04.2026 15:09 Ответить
 
 