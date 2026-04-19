Возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве, - Кравченко

Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Кравченко на действия правоохранителей

По его словам, правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку.

Группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица – законное наказание. Справедливость будет обеспечена", – добавил генпрокурор.

Подробности о пострадавших

"P.S. Что касается погибшей матери раненого мальчика, должен исправить ошибку: в больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра", – резюмирует Кравченко.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. Выговский сообщил, что полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили от должности. Начато служебное расследование.

Читайте также: Расстрел людей в Киеве квалифицировали как теракт, - Кравченко

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО