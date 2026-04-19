Возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве, - Кравченко
Следствие установит законность действий полиции при задержании террористов. По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Кравченко на действия правоохранителей
По его словам, правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку.
Группу прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева. Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований", — говорится в сообщении.
"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица – законное наказание. Справедливость будет обеспечена", – добавил генпрокурор.
Подробности о пострадавших
"P.S. Что касается погибшей матери раненого мальчика, должен исправить ошибку: в больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра", – резюмирует Кравченко.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования. Выговский сообщил, что полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили от должности. Начато служебное расследование.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
всі, ці падли поховалися в тцк та мєнтах.
люто волаю, що саме вони в першу чергу повинні сидіти на нулі.
а, вже потім вантажник василь, чи комбайнер микола, котрих вони силою насравши на закони, замість себе відправили помирати!!!!
що, це за тєма така косити під ветерана? хто знає?
підрозділ! напрямок! звання!
відповідати швидко! в очі дивитись!!!!
ото дивина!
Поліції потрібні такі аморальні кадри, готові виконати будь-який наказ керівництва.
Півтори години, за які можна було врятувати життя.
Мене не здивувало відео, де двоє озброєних поліцейських тікають від пострілів, залишаючи цивільних на смерть.
Не здивувала і так звана "поліція діалогу", яка через рупор намагалася домовитися з людиною, що вже перейшла точку неповернення.
Це не про страх.
І навіть не про конкретних людей.
Це про систему.
Поліцейський, який не був на фронті, який стріляє раз на три місяці в тирі - НЕ ГОТОВИЙ до таких ситуацій!
Не тому, що він поганий.
А тому що в нього немає досвіду війни.
А країна у нас у війні!
Я гарантую: якби на місці тих екіпажів були поліцейські з Костянтинівки, або бійці підрозділів типу "Лють", стрілецьких полків - цього позору не було б.
І, можливо, були б врятовані життя.
Те, що ми побачили, це не просто провал.
Це системна неспроможність реагувати на загрозу.
І це вже небезпечно для кожного громадянина, бо таких випадків буде більше!
Я вкотре звертаюся до міністра МВС
Ігоря Клименко, та керівництва Національної поліції України
Почуйте
Поліція, яка не має бойового досвіду в країні, що воює, не здатна виконувати свою базову функцію - захищати громадян!
Ігнорувати це - злочинна халатність.
Не дати особовому складу реальний досвід бойових дій - це рішення, яке вже коштує людям життя.
І якщо нічого не зміниться, буде коштувати ще більше!!!
знайшли цапа відбувайла!!
боже, як добре, що автор виклав це в мереху.
винний, за недбалість, не клименко, на віговський, не керівництво мєнтовське та антитерористичне!
винні, оти два дегенерата ухилянта, яких взяли на роботу, які пройшли всі атестації, яким видали зброю та відправили заробляти грошики для командирів.
а, тут така срака.
ну, нічого, десь перекантуються на блок пості під вінницею. а, потім в охорону якогось прикормленого банку. там, до речі, більше платять.
україна, тяжко хвора. і, навіть не знаю, чи вигребемо ми звідси.....
Натомість ймовірна підозра за ч.3 ст.367 ККУ може бути легко спростована адвокатами, оскільки відсутній причинно-наслідковий зв'язок між злочинною бездіяльністю підозрюваних і негативними наслідками у вигляді загибелі людей. Адже заперечення сторони захисту буде вагомим" "Об'єктивно завадити зловмиснику вбивати людей у тій конкретній ситуації, що показана на відео, поліцейські не могли.".
Але перш ніж керівництву і суспільству розбиратися з вчинком цих конкретних осіб.
Давайте поглянемо і згадаємо на інші події в яких поліцейські при затримані злочинців "перевищили свої дії і "уявні злочинці" загинули чи постраждали, а поліцейських потім тягали по судах!
Згадалось вбивство пасажира бмв, що тікало годину по Києву (поліцейського 5 років судили..)
Затримання пяних суддів і прокурорів, після яких поліцейського теж посадять (недавній кейс на заході країни (бо прокурор друг генпрокурора Кравченка))
Відповідно поліцейський і думає, а на..й воно мені треба ті проблеми!
В Америці, поліцейський побачивши щось схоже на зброю в "збудженоїі" людини вбиває її!
Комісії і керівництво буде неділю розбиратися, чи правиоьно вчинили поліцейські в той момент (поліцейські в той момент не мали кучу радників і покурорів, і тим більше неділю часу)
Система сама зробила з поліції імпотентів!
І тут вина більше саме в керівнициві прокуратури і поліції, а не цих пішаків, що втекли!
Питання до суспільства, яких ми хочемо поліцейських?
На фоні проблем із ТЦК в тому числі...
Відповідь неоднозначна!