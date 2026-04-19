Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания

Эстония и Литва выразили Украине соболезнования в связи с вчерашним терактом в Киеве.

Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, Будрис выразил солидарность Литвы с Украиной, а также подчеркнул, что "такому насилию нет оправдания".

"Выражаем искренние соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек и привела к многочисленным ранениям", — написал глава МИД Литвы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил соболезнования жителям Киева.

"Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, унесшей жизни по меньшей мере шести человек и приведшей к многочисленным ранениям. Мои мысли со всеми, кто переживает горе, и с теми, кто выздоравливает. Желаю Украине сил в это тяжелое время", — написал он в соцсети Х.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

