Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания
Эстония и Литва выразили Украине соболезнования в связи с вчерашним терактом в Киеве.
Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, Будрис выразил солидарность Литвы с Украиной, а также подчеркнул, что "такому насилию нет оправдания".
"Выражаем искренние соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек и привела к многочисленным ранениям", — написал глава МИД Литвы.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил соболезнования жителям Киева.
"Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Киева в связи с ужасной стрельбой, унесшей жизни по меньшей мере шести человек и приведшей к многочисленным ранениям. Мои мысли со всеми, кто переживает горе, и с теми, кто выздоравливает. Желаю Украине сил в это тяжелое время", — написал он в соцсети Х.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
