Естонія та Литва висловили підтримку Україні після теракту в Києві: Такому насильству немає виправдання
Естонія та Литва висловила Україні співчуття у зв'язку із вчорашнім терактом у Києві.
Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, Будріс висловив солідарність Литви з Україною, а також наголосив, що "такому насильству немає виправдання".
"Висловлюємо щирі співчуття жителям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень", - написав глава МЗС Литви.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив співчуття мешканцям Києва.
"Висловлюю найглибші співчуття мешканцям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень. Мої думки з усіма, хто переживає горе, та з тими, хто одужує. Бажаю Україні сили у цей болісний час", - написав він у соцмережі Х.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
