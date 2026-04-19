Естонія та Литва висловили підтримку Україні після теракту в Києві: Такому насильству немає виправдання

Естонія та Литва висловила Україні співчуття у зв'язку із вчорашнім терактом у Києві.

Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Будріс висловив солідарність Литви з Україною, а також наголосив, що "такому насильству немає виправдання".

"Висловлюємо щирі співчуття жителям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень", - написав глава МЗС Литви.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив співчуття мешканцям Києва.

"Висловлюю найглибші співчуття мешканцям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень. Мої думки з усіма, хто переживає горе, та з тими, хто одужує. Бажаю Україні сили у цей болісний час", - написав він у соцмережі Х.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

