Естонія та Литва висловили підтримку Україні після теракту в Києві: Такому насильству немає виправдання

Естонія та Литва висловила Україні співчуття у зв'язку із вчорашнім терактом у Києві.

Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, Будріс висловив солідарність Литви з Україною, а також наголосив, що "такому насильству немає виправдання".

"Висловлюємо щирі співчуття жителям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень", - написав глава МЗС Литви.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив співчуття мешканцям Києва.

"Висловлюю найглибші співчуття мешканцям Києва у зв’язку з жахливою стріляниною, яка забрала життя щонайменше шести людей і призвела до численних поранень. Мої думки з усіма, хто переживає горе, та з тими, хто одужує. Бажаю Україні сили у цей болісний час", - написав він у соцмережі Х.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Бачив кадри як ті поліціянти тікали.
19.04.2026 13:49 Відповісти
Із Twitter - X:
19.04.2026 14:12 Відповісти
То підіть самі у поліцію і покажіть там приклад, як треба стріляти. Але сам давно за дозвіл на короткоствол. Бо виходить так, що можеш мати гвинтівку, носити її під пальто чи плащем, і потім дістати її та стріляти, а от пістолєт - нє-нє, ніззя, він маленький, але дуже небезпечний. З якого дива? А з такого - влада боїться озброєного народу, бо сама як злодії
19.04.2026 18:14 Відповісти
Куди? Я - в поліцію?
Ти з дуба впав, шановний?...
19.04.2026 19:40 Відповісти
 
 