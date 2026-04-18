Розстріл людей у Києві кваліфікували як теракт, - Кравченко
За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Терористичний акт
"За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - повідомив він.
Особу стрільця встановлено
Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.
Загинули 6 осіб
Кравченко розповів, що внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні.
"Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", - розповів генпрокурор.
Встановлюють всі обставини та мотиви злочину
"Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення", - додав Кравченко.
У СБУ також повідомили, що розслідують стрілянину в Києві, як теракт.
- "Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних і взяття заручників у Голосіївському районі міста Києва як терористичний акт", - сказано в повідомленні.
Стрілянина в Києві
Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
Його ліквідували під час затримання.
За останніми даними, відомо про 6 загиблих і десятьох госпіталізованих.
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Едарас старий 🤬🤬🤬. Поясніть як можна при всіх ТЦК/поліції/нацгвардії і ТД. В час війни вільно ходити зі зброєю, навіть не зупиняли і не перевіряли. І в цього удака була не мисливська рушниця одностволка.
При всіляких дбр, набу, прокуратурах!
При воєнизованих громадських організаціях, друзів МВС!
Всі навчані винтити вдесятерох одного доходягу, але хєр кого знайдеш, коли стріляють.
Чи, вже забули, як втікали мєнти, гай шумів? Втікали кинувши на прозволяще цивільних!
Хто мені пояснить, навіщо корд зупинився перед витриною велмарта, і оті героїчні вояки, чотири години вимовляли здатися, поки падло вбивало?