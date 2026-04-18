Розстріл людей у Києві кваліфікували як теракт, - Кравченко

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Терористичний акт

"За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей", - повідомив він.

Особу стрільця встановлено

Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Загинули 6 осіб

Кравченко розповів, що внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні.

"Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", - розповів генпрокурор.

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Встановлюють всі обставини та мотиви злочину

"Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення", - додав Кравченко.

У СБУ також повідомили, що розслідують стрілянину в Києві, як теракт.

"Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних і взяття заручників у Голосіївському районі міста Києва як терористичний акт", - сказано в повідомленні.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих і десятьох госпіталізованих.

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