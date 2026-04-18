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Новини Стрілянина в Києві
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Стрілець у Києві мав зареєстровану зброю, - Клименко

Ліквідований у Києві стрілець

Чоловік, який стріляв по людях у Києві та взяв заручників у супермаркеті, мав при собі зареєстрований карабін.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Зброя була зареєстрована 

За словами міністра, зброя стрільця була зареєстрована. 

"У нього була зброя, це карабін. Він був зареєстрований більше того, що в грудні минулого року, 25-го року, цей карабін звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю. Бо термін вийшов, він приніс медичну довідку. Слідство встановить, хто видавав, які органи, який медичний заклад видавав цю довідку. Відповідно написав заяву щодо продовження користування даною зброєю. Це те, що можна сказати"- сказав Клименко.

Розстрілював людей впритул 

За його словами, чоловік 1968 року народження, ймовірно пенсіонер, проживав неподалік від місця події.

"Він йшов по вулиці, з вулиці Деміївської починав... По ходу він застрелив чотирьох наших громадян, п'ятого громадянина, який був заручником, він уже застрелив безпосередньо в магазині", - сказав міністр.

Клименко також розповів, що зловмисник діяв хаотично:

"Він просто розстрілював людей впритул, підходив і розстрілював. Ви бачили відео, яке було викладено... Тому шансів вижити у людей було дуже мало".

За словами глави МВС, стрілець не виставляв жодних вимог, перемовники спілкувалися з ним протягом 40 хвилин, але після вбивства заручника було ухвалено рішення про штурм. 

"Розуміючи, що там була поранена людина, ми пропонували занести турнікети, але він не реагував. Тому була дана команда на його ліквідацію, тим більше після того, як він застрелив одного заручника", - сказав Клименко.

Читайте також: Зеленський про стрілянину в Києві: 5 загиблих, 10 госпіталізованих, 4 заручників врятували

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про кількох загиблих і десятьох госпіталізованих.

Читайте також: Зеленський про стрілянину в Києві: 5 загиблих, 10 госпіталізованих, 4 заручників врятували

Автор: 

Київ (21176) зброя (7944) стрілянина (1943) Клименко Ігор (611)
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Топ коментарі
+20
Як таке взагалі можливо ? *⚡️Терорист раніше проходив службу в одній із військових частин рф*, - журналіст Глагола. Ймовірно, він міг бути підполковником російської армії, ця інформація перевіряється. Також є дані про подвійне громадянство рф та України. "_Ця особа фігурує у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «сво» рф_", - зазначає Глагола.
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18.04.2026 19:23 Відповісти
+16
Клименко - у відставку....! Все інше - то інше!
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18.04.2026 19:22 Відповісти
+15
цей карабін звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю

А власник був в курсі ділових відносин його карабіна з МВС?
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18.04.2026 19:21 Відповісти

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