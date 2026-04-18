Зеленський про стрілянину в Києві: 5 загиблих, 10 госпіталізованих, 4 заручників врятували

Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули 5 людей, ще 10 госпіталізовані, чотирьох заручників врятували.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати", - розповів глава держави.

"Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі", - заявив президент.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про кількож загиблих і десятьох госпіталізованих.

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