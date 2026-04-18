Чоловік, що влаштував стрілянину в Києві, уродженець РФ Васильченков Дмитро, - джерела

Чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, народився у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела.

Його ім'я – Васильченков Дмитро Васильович. Дата народження – 21.04.1968 року.

Місце народження: РФ, Москва.

Поточна реєстрація: Україна м. Київ вул. Деміївська.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

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