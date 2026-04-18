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Новини Стрілянина в Києві
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Чоловік, що влаштував стрілянину в Києві, уродженець РФ Васильченков Дмитро, - джерела

стрілянина

Чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, народився у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела.

Його ім'я – Васильченков Дмитро Васильович. Дата народження – 21.04.1968 року.

Місце народження: РФ, Москва.

Поточна реєстрація: Україна м. Київ вул. Деміївська.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання. 

Читайте також: Невідомий відкрив стрілянину по людях у Києві: є загиблі та поранені, стрільця ліквідували під час затримання (оновлено)

Автор: 

Київ (21176) стрілянина (1943)
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Топ коментарі
+28
А хто сумнівався уродженець москви житель Донбасу хоче тут "русский мир " а йому заважають.
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18.04.2026 18:44 Відповісти
+12
У мене тато теж народився в московській області ще при совку, ну то й що з того??? Ще в дитинсті він за батьками повернувся в Україну, завжди мали проукраїнську позицію.
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18.04.2026 19:06 Відповісти
+11
1. Всі, хто гонять на донецьких/луганських, сподіваюсь, зараз у СОУ?
2. Всі, хто гонять на російськомовних скажуть це прямо в очі хлопцям з РДК?
3. Всі хто гонять на поліцейських не будуть викликати поліцію, якщо їх будуть *******, заберуть машину чи просто підстрілять з травмата?
4. По факту, кацапська консєрва або просто психічно хвора людина влаштувала стрілянину. якби не поліція, то цей уйопок продовжував ходити і стріляти, поки б не закінчились набої, або поки його не пристрелив би хтось зі зброєю.
5. Диванні націоналісти, хом'ячки та інші ухилянти можуть вільно строчити єрєсь в коментах на цензорє.
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18.04.2026 19:20 Відповісти

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