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Чоловік, що влаштував стрілянину в Києві, уродженець РФ Васильченков Дмитро, - джерела
Чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, народився у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела.
Його ім'я – Васильченков Дмитро Васильович. Дата народження – 21.04.1968 року.
Місце народження: РФ, Москва.
Поточна реєстрація: Україна м. Київ вул. Деміївська.
Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
Його ліквідували під час затримання.
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2. Всі, хто гонять на російськомовних скажуть це прямо в очі хлопцям з РДК?
3. Всі хто гонять на поліцейських не будуть викликати поліцію, якщо їх будуть *******, заберуть машину чи просто підстрілять з травмата?
4. По факту, кацапська консєрва або просто психічно хвора людина влаштувала стрілянину. якби не поліція, то цей уйопок продовжував ходити і стріляти, поки б не закінчились набої, або поки його не пристрелив би хтось зі зброєю.
5. Диванні націоналісти, хом'ячки та інші ухилянти можуть вільно строчити єрєсь в коментах на цензорє.