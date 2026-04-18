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Новини Стрілянина в Києві
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Невідомий відкрив стрілянину по людях у Києві: шестеро загиблих та поранені, стрільця ліквідували під час затримання (оновлено)

стрілянина

У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.

Про це повідомили в Поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Поліція проводить спецоперацію

Як зазначається, поліція проводить спецоперацію по затриманню злочинця.

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Жертви стрілянини

За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

У поліції додали, що інформація буде оновлюватися.

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Оновлення

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, унаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих. Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі - дитина. Її медики транспортують у лікарню.

Дорослих поранених оглядають та надають допомогу на місці.

Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває.

За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли.

Кличко додав, що, за інформацією медиків, наразі в Голосіївському районі двоє загиблих.

До лікарень столиці госпіталізували пʼятьох поранених у результаті стрілянини на вулиці.

Серед них - одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілець.

Операція з його затримання триває.

За інформацією медиків, станом на 18:17 - уже 10 госпіталізованих (зокрема, одна дитина).

У соцмережах з’явилось відео з супермаркету, де перебуває стрілок.

О 18:12 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що стрільця у Києві ліквідували під час затримання.

"Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники. Кількість жертв нападника уточнюється. Є загиблі та поранені", - повідомив Клименко. 

Людей виводять із супермаркету після того, як стрілка ліквідували. 

Згодом Кличко повідомив про ще пʼятьох постраждалих у Голосіївському районі. До того медики госпіталізували 10 поранених.

Крім того, за інформацією медиків, у результаті стрілянини на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва загинули пʼятеро людей.

Також щойно в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років.

Тобто загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих.

Кличко додав, що медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілець. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Автор: 

Київ (21176) стрілянина (1943)
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Топ коментарі
+45
Был бы у кого-то ствол из адекватных, этого дурака возможно уложили бы ещё в первые минуты. А так да, стволы только у таких.
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18.04.2026 18:15 Відповісти
+34
Если бы у гражданских было личное оружие, то его уже грохнули бы. В любом случае столько жертв не было. Зная, что на кармане ствол почти у каждого, редкий идиот начнёт стрельбу на поражение в людном месте.
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18.04.2026 18:17 Відповісти
+26
в хату а не на вулицю
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18.04.2026 17:50 Відповісти

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