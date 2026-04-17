Стрілянина у школі на Закарпатті: 15-річному юнаку повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 15-річному підлітку, який влаштував стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатської області.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Юнакові інкримінували вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За матеріалами слідства, 15-річний хлопець упродовж лютого – березня 2026 року замовив через мережу інтернет шумовий пістолет, свинцеві кульки й холості патрони. Надалі були внесені конструктивні зміни до пістолета й патронів, що зробило їх придатними для вбивства.

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Стрілянина у школі

16 квітня близько 9.30 підозрюваний приніс переобладнану зброю до школи й здійснив кілька пострілів із пістолета у напрямку однокласників. Одна з куль влучила в плече учня, який намагався втекти з класу.

Після цього підозрюваний втік зі школи й самостійно зателефонував правоохоронцям та повідомив про скоєне. Його оперативно затримали та вилучили зброю.

Підозрюваний утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою. Відпрацьовуються усі версії слідства і встановлюються мотиви дій фігуранта.

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