Стрельба в школе в Закарпатье: 15-летнему юноше сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему подростку, устроившему стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области.
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Юноше инкриминировали совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
По материалам следствия, 15-летний парень в течение февраля – марта 2026 года заказал через интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Впоследствии в пистолет и патроны были внесены конструктивные изменения, что сделало их пригодными для убийства.
Стрельба в школе
- 16 апреля около 9.30 подозреваемый принес переделанное оружие в школу и произвел несколько выстрелов из пистолета в направлении одноклассников. Одна из пуль попала в плечо ученика, который пытался убежать из класса.
- После этого подозреваемый сбежал из школы и самостоятельно позвонил правоохранителям и сообщил о содеянном. Его оперативно задержали и изъяли оружие.
Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей. Отрабатываются все версии следствия и устанавливаются мотивы действий фигуранта.
відмажуть, максимум умовний строк буде.
А усе починається від публічного відношення та насмішок і цькування вчителів над своїми учнями, котрі і є ГЕНЕРАТОРАМИ розбрату і злоби серед підлітків у школах....!!!
Це не цього худорлявого підлітка треба було, класти обличчям у землю, а директора школи, завуча та класного керівника з старостою класу при усіх учнях та взнавати чому присутній БУЛІНГ у цій школі і коли останній раз проводилась інспекція з БУЛІНГУ у цій школі.
А така інспекція з обласного Управління освіти ніколи І НЕ ПРОВОДИТЬСЯ з представниками поліції "превенції", психологами, бо це може нашкодити "статистиці" обласним Управлінням освіти...!!!
Виникає питання за що ДЕРЖАВА в особі платників податків, батьки учнів, у казну держави, оплачує ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ та ПРЕМІЇ, керівникам обласних управлінь освіти, директорам, завучам, вчителям шкіл, котрі НЕ ЗНАЮТЬ, що в них в школах відбувається, або знають і ПРИХОВУЮТЬ це від управління освіти, поліції превенції та батьків учнів, котрі доручили їм НАВЧАТИ та ВИХОВУВАТИ своїх дітей і формувати з них суспільство взаємоповаги та допомагати їм у вирішенні складних життєвих стосунків котрі виникають у підлітків цієї школи...!!!
Чи ці ТЕЛЕПНІ з Управлінь освіти та шкіл і далі працюють по методичкам Макаренка представляючи РЕСПУБЛІКИ ШКІД, а все інше якось "образуєтся" як в ссср., в країні "РАБІВ та ЗЛОЧИНЦІВ"...???!!!
На дворі вже 26 рік 21 століття, а методика та виховання освітніх закладів України так і не зміняється, бо напевно винні батьки, що працюють для сплати податків у казну Громади України, щоб було чим заплатити вчителям та директорам за їх "важку" роботу, котрі ЗГОЛОСИЛИСЯ добровільно її виконувати, а по суті ЗАБИЛИ НА НЕЇ, та саме усі учні винні, бо у них не має виховання котрого їх мали навчати ці "вчителі" та підлітки мають свої інші погляди на життя та відносини між собою, котрі вчителі мали б коректно підкоригувати...???!!!
А може усіх вчителів та директорів спершу перед прийняттям на посади і роботу з підлітками, спершу треба спрямовувати на психологічні тести та обстеження кожного року, ну так, щоб не псувати "статистику" МОУ...!!!