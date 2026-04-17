Стрельба в школе в Закарпатье: 15-летнему юноше сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему подростку, устроившему стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Юноше инкриминировали совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По материалам следствия, 15-летний парень в течение февраля – марта 2026 года заказал через интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Впоследствии в пистолет и патроны были внесены конструктивные изменения, что сделало их пригодными для убийства.

Стрельба в школе

16 апреля около 9.30 подозреваемый принес переделанное оружие в школу и произвел несколько выстрелов из пистолета в направлении одноклассников. Одна из пуль попала в плечо ученика, который пытался убежать из класса.

После этого подозреваемый сбежал из школы и самостоятельно позвонил правоохранителям и сообщил о содеянном. Его оперативно задержали и изъяли оружие.

Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей. Отрабатываются все версии следствия и устанавливаются мотивы действий фигуранта.

