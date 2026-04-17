Стрельба в школе в Закарпатье: 15-летнему юноше сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему подростку, устроившему стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Юноше инкриминировали совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По материалам следствия, 15-летний парень в течение февраля – марта 2026 года заказал через интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Впоследствии в пистолет и патроны были внесены конструктивные изменения, что сделало их пригодными для убийства.

  • 16 апреля около 9.30 подозреваемый принес переделанное оружие в школу и произвел несколько выстрелов из пистолета в направлении одноклассников. Одна из пуль попала в плечо ученика, который пытался убежать из класса.
  • После этого подозреваемый сбежал из школы и самостоятельно позвонил правоохранителям и сообщил о содеянном. Его оперативно задержали и изъяли оружие.

Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей. Отрабатываются все версии следствия и устанавливаются мотивы действий фигуранта.

брехня. він батьку подзвонив, а той вже сказав йому в поліцію дзвонити.
відмажуть, максимум умовний строк буде.
17.04.2026 22:18 Ответить
Тінейджери проходять статеве формування, про це знали і викладачі та родичі цього хлопа!!
17.04.2026 22:18 Ответить
і шо?
17.04.2026 22:20 Ответить
І що тоді? Хлоп-хуйоп, пеперобив пістолет. Збирався когось вбивати або тяжко поранити. От прям відверто. Викладачі повинні були по очах побачити що хлоп-хуйоп їбанутий?
17.04.2026 22:52 Ответить
Спершу треба з'ясувати причинно-наслідковий зв'язок у наслідок чого виникла така ситуація з підлітком у школі до чого його довели цькуванням-БУЛІНГОМ та 100% фізичними тортурами.

А усе починається від публічного відношення та насмішок і цькування вчителів над своїми учнями, котрі і є ГЕНЕРАТОРАМИ розбрату і злоби серед підлітків у школах....!!!

Це не цього худорлявого підлітка треба було, класти обличчям у землю, а директора школи, завуча та класного керівника з старостою класу при усіх учнях та взнавати чому присутній БУЛІНГ у цій школі і коли останній раз проводилась інспекція з БУЛІНГУ у цій школі.
А така інспекція з обласного Управління освіти ніколи І НЕ ПРОВОДИТЬСЯ з представниками поліції "превенції", психологами, бо це може нашкодити "статистиці" обласним Управлінням освіти...!!!

Виникає питання за що ДЕРЖАВА в особі платників податків, батьки учнів, у казну держави, оплачує ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ та ПРЕМІЇ, керівникам обласних управлінь освіти, директорам, завучам, вчителям шкіл, котрі НЕ ЗНАЮТЬ, що в них в школах відбувається, або знають і ПРИХОВУЮТЬ це від управління освіти, поліції превенції та батьків учнів, котрі доручили їм НАВЧАТИ та ВИХОВУВАТИ своїх дітей і формувати з них суспільство взаємоповаги та допомагати їм у вирішенні складних життєвих стосунків котрі виникають у підлітків цієї школи...!!!

Чи ці ТЕЛЕПНІ з Управлінь освіти та шкіл і далі працюють по методичкам Макаренка представляючи РЕСПУБЛІКИ ШКІД, а все інше якось "образуєтся" як в ссср., в країні "РАБІВ та ЗЛОЧИНЦІВ"...???!!!

На дворі вже 26 рік 21 століття, а методика та виховання освітніх закладів України так і не зміняється, бо напевно винні батьки, що працюють для сплати податків у казну Громади України, щоб було чим заплатити вчителям та директорам за їх "важку" роботу, котрі ЗГОЛОСИЛИСЯ добровільно її виконувати, а по суті ЗАБИЛИ НА НЕЇ, та саме усі учні винні, бо у них не має виховання котрого їх мали навчати ці "вчителі" та підлітки мають свої інші погляди на життя та відносини між собою, котрі вчителі мали б коректно підкоригувати...???!!!

А може усіх вчителів та директорів спершу перед прийняттям на посади і роботу з підлітками, спершу треба спрямовувати на психологічні тести та обстеження кожного року, ну так, щоб не псувати "статистику" МОУ...!!!
17.04.2026 22:49 Ответить
Звідки знаєте? 100% і все таке... Просто *********** чи справді в курсі справи?
17.04.2026 22:54 Ответить
жовторотий ********, спершу підрости і перестень по ночам дрочити ...!!!
17.04.2026 22:57 Ответить
Гей, Філ, ви хвора людина - кількість емоджі тому доказ. У вас це з дитинства? Така філія до "худорлявих підлітків"? Це ж треба такої хворої фантазії мати, щоб щось розгледіти на тій мозайці
17.04.2026 23:09 Ответить
 
 