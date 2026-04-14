На Закарпатье задержали вооруженного похитителя женщины с ребенком, открывшего огонь по правоохранителям. ФОТОрепортаж
На Закарпатье полиция задержала вооруженного похитителя женщины с 3-летним ребенком, который открыл огонь по правоохранителям.
Во время задержания фигурант оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в одного из полицейских, а на другого пытался наехать автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.
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Все участники происшествия в безопасности, полицейские доставлены в больницу.
По предварительной информации, злоумышленник передвигался на автомобиле марки Skoda и, вероятно, был вооружен. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Мукачевского района.
Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, на другого пытался совершить наезд автомобилем. Несмотря на угрозу жизни, полицейские задержали злоумышленника.
В настоящее время злоумышленник задержан. Все участники происшествия находятся в безопасности и сотрудничают со следствием.
Несовершеннолетние дети не получили телесных повреждений. Раненым полицейским оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы их жизни нет.
Следователи полиции по данному факту открыли два уголовных производства. За содеянное задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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За викрадення чи за поліцейських??
Хоча викрадення у нас декриміналізоване....