На Закарпатье задержали вооруженного похитителя женщины с ребенком, открывшего огонь по правоохранителям. ФОТОрепортаж

На Закарпатье полиция задержала вооруженного похитителя женщины с 3-летним ребенком, который открыл огонь по правоохранителям.

Во время задержания фигурант оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в одного из полицейских, а на другого пытался наехать автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.

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Все участники происшествия в безопасности, полицейские доставлены в больницу.

По предварительной информации, злоумышленник передвигался на автомобиле марки Skoda и, вероятно, был вооружен. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Мукачевского района.

Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, на другого пытался совершить наезд автомобилем. Несмотря на угрозу жизни, полицейские задержали злоумышленника.

В настоящее время злоумышленник задержан. Все участники происшествия находятся в безопасности и сотрудничают со следствием.

Несовершеннолетние дети не получили телесных повреждений. Раненым полицейским оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы их жизни нет.

Следователи полиции по данному факту открыли два уголовных производства. За содеянное задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

















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