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Новости Фото Перестрелка в Мукачево
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На Закарпатье задержали вооруженного похитителя женщины с ребенком, открывшего огонь по правоохранителям. ФОТОрепортаж

На Закарпатье полиция задержала вооруженного похитителя женщины с 3-летним ребенком, который открыл огонь по правоохранителям.

Во время задержания фигурант оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в одного из полицейских, а на другого пытался наехать автомобилем, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Все участники происшествия в безопасности, полицейские доставлены в больницу.

По предварительной информации, злоумышленник передвигался на автомобиле марки Skoda и, вероятно, был вооружен. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Мукачевского района.

Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, на другого пытался совершить наезд автомобилем. Несмотря на угрозу жизни, полицейские задержали злоумышленника.

В настоящее время злоумышленник задержан. Все участники происшествия находятся в безопасности и сотрудничают со следствием.

Несовершеннолетние дети не получили телесных повреждений. Раненым полицейским оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы их жизни нет.

Следователи полиции по данному факту открыли два уголовных производства. За содеянное задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

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Автор: 

Нацполиция (17076) похищение (1689) стрельба (3360) Закарпатская область (2790) Мукачевский район (30)
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Топ комментарии
+2
"загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне озбавлення волі"
За викрадення чи за поліцейських??
Хоча викрадення у нас декриміналізоване....
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14.04.2026 16:22 Ответить
+2
Звичайне ***********. Два роки умовно.
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14.04.2026 16:48 Ответить
+2
Что-то синяков не видно на его теле.. Пристрелить его просто надо было на месте, "при попытке к бегству"..
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15.04.2026 15:12 Ответить

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