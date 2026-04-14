В Киеве разоблачили посредника, за почти 10 тысяч долларов обещавшего клиенту "нужное" заключение ВВК. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали в Киеве мужчину, который вымогал деньги за оказание влияния на решение военно-медицинской комиссии одного из военных госпиталей.

По данным следствия, в начале 2025 года злоумышленник предложил военнослужащему "помощь" в ускорении прохождения ВЛК, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мужчина уверял, что имеет связи среди должностных лиц медучреждения и может обеспечить заключение, которое позволит служить только в подразделениях обеспечения, а не в боевых частях.

Сначала "за услугу" он требовал 6,5 тысяч долларов. Часть суммы, по его словам, должны были получить работники госпиталя, остальное он планировал оставить себе.

В июне 2025 года в столице он получил первые 2 тысячи долларов. Впоследствии повысил "тариф" до 7,5 тысяч долларов, объясняя это ростом цен.

В конце марта 2026 года во время контролируемой встречи мужчина получил еще 5 тысяч долларов, а позже - еще 500 и 2100 долларов. Всего он получил 9,5 тысяч долларов.

В результате военнослужащий получил справку ВВК, согласно которой его признали годным к службе только в подразделениях обеспечения, учебных центрах и медицинских подразделениях.

Сотрудники ГБР сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.















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