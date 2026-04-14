У Києві викрили посередника, який за майже 10 тисяч доларів обіцяв клієнту "потрібний" висновок ВЛК. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Працівники ДБР викрили у Києві чоловіка, який вимагав гроші за вплив на рішення військово-лікарської комісії одного з військових госпіталів.
За даними слідства, на початку 2025 року зловмисник запропонував військовослужбовцю "допомогу" у пришвидшенні проходження ВЛК, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловік запевняв, що має зв’язки серед посадовців медзакладу і може забезпечити висновок, який дозволить служити лише у підрозділах забезпечення, а не у бойових частинах.
Спочатку "за послугу" він вимагав 6,5 тисяч доларів. Частину суми, за його словами, мали отримати працівники госпіталю, решту він планував залишити собі.
У червні 2025 року у столиці він отримав перші 2 тисячі доларів. Згодом підвищив "тариф" до 7,5 тисяч доларів, пояснюючи це зростанням цін.
Наприкінці березня 2026 року під час контрольованої зустрічі чоловік отримав ще 5 тисяч доларів, а пізніше — ще 500 та 2100 доларів. Загалом він одержав 9,5 тисячі доларів.
У результаті військовослужбовець отримав довідку ВЛК, за якою його визнали придатним до служби лише у підрозділах забезпечення, навчальних центрах і медичних підрозділах.
Працівники ДБР повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням.
Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Україні почастішали випадки підроблення документів військово-лікарських комісій для ухилення від мобілізації.
На Дніпропетровщині, під ініціативою ДБР, анульовано фіктивні висновки щодо непридатності до служби. У Буковині завершено розслідування стосовно голови ВЛК, який за хабарі видавав фальшиві довідки. Подібні схеми викриті в Тернопільській та Сумській областях. У Дніпрі та Луцьку також затримано членів ВЛК, причетних до корупційних діянь. Посадовці створювали корупційні мережі, заробляючи на підроблених медичних документах, що сприяли ухиленню від військового обліку.
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