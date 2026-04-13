Адвокат хотел переписать на себя элитные квартиры: ГБР сорвало схему на десятки миллионов в Киеве

Сотрудники ГБР завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из Киева, которая пыталась завладеть элитными квартирами граждан.

Обвинительный акт в отношении участников группы направлен в суд, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, организатором схемы стал адвокат, который ранее представлял интересы супругов - владельцев двух квартир в столице. В ходе работы он получил копии их паспортов и документы на недвижимость, а впоследствии решил использовать эти данные в собственных целях.

К реализации плана он привлек свою помощницу и еще одного сообщника. Участники группы подделали доверенности от имени владельцев, предоставив одному из фигурантов полномочия распоряжаться имуществом реальных владельцев. Также злоумышленники привлекли лиц, которые выдавали себя за настоящих владельцев во время нотариальных действий.

Поддельные документы подали частному нотариусу, который не знал о преступном характере действий и заверил доверенность.

После этого злоумышленники добавили квартиры в качестве актива в уставный капитал подконтрольной компании и переоформили право собственности.

Речь идет о жилье общей площадью более 320 квадратных метров в престижных районах Киева - на Печерске и Осокорках. Стоимость имущества составляет десятки миллионов гривен.

Сотрудники ГБР сорвали схему и не дали довести ее до конца. Потерпевшим уже возмещено около 25 миллионов гривен.

Фигурантам инкриминируют, среди прочего, мошенничество, подделку документов, легализацию имущества и создание фиктивных предприятий.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

