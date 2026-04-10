Новости Финансовые мошенничества
Обманули военного на более чем 600 тыс. грн на "лечение": разоблачены экс-правоохранитель и его сообщница, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Было объявлено о подозрении бывшему сотруднику правоохранительных органов из Кременчуга и его сообщнице, которые обманом похитили у военнослужащего более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Мужчина из-за проблем со здоровьем планировал пройти лечение и получить статус ограниченно годного к службе. Ему посоветовали обратиться к знакомому правоохранителю, который якобы имел "связи" среди медиков.

Фигурант сразу назвал "стоимость" - 20 тысяч долларов - и настоял на первом платеже. Военный передал ему почти 12 тысяч долларов.

Впоследствии к сделке присоединилась сообщница - кума бывшего правоохранителя, которая пообещала организовать госпитализацию и оформление необходимых медицинских документов. За это она получила еще около 3 тысяч долларов.

Установлено, что женщина назначала встречи возле больницы, однако каждый раз переносила их, ссылаясь на выдуманные причины. При этом убеждала, что "по документам" военный уже якобы проходит лечение. Впоследствии она перестала выходить на связь, а сообщник отказался возвращать деньги.

Что грозит

Правоохранителю, которого уже уволили со службы, и его сообщнице сообщили о подозрении в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По этой статье им грозит до 8 лет лишения свободы.

мошенничество (1329) военнослужащие (6421) ГБР (3368)
Чому бувші і небувші правоохоронці замішані в аферах, рекеті, мутних схемах, в вимаганнях грошей частіше, ніж середньостатистичний громадянин України? Я вже не згадую зрадників на ТОТ.
10.04.2026 15:53 Ответить
Тому що вони працювати не вміють, у них мабуть з дитинства руки з дупи ростуть.
10.04.2026 15:57 Ответить
Середньостатистичний громадянин не дає побори лікарям у стаціонарах ??
10.04.2026 16:42 Ответить
Кожний заробляє як може і уміє.

Нормально! Не тільки лікарям і фармацевтам виліковувати пацієнтів і їх родичів від грошей, рухомого і нерухомого майна...

Доктора очень дорогие, а лечить не научились, - а зачем учиться-то?; лечить будут до тех пор, пока не вылечат вас от всех ваших денег, а потом станут "лечить" вас от вашего движимого имущества. Они, эти врачеватели, - от слова врать, - такие заботливые: они познакомятся и войдут в доверие к вашим родственникам, помогут взять банковский кредит, выгодно-срочно продать все, что у вас осталось от прежнего их лечения: обменять также срочно-выгодно квартиру - вылечат вас от всего имущества.
Если ваши родственники вами дорожат, станут "лечить" их материальное состояние.
10.04.2026 15:54 Ответить
Це мафія
10.04.2026 15:57 Ответить
Та не може такого бути! Правоохоронець кидала! І ось знову... Та і військовий щось хотів намутити...
10.04.2026 16:03 Ответить
А чому воно не на фронті? Чи він вже на пенсії в 40 років? Як казав колись один дєятєль, якщо поліцаїв звільнити то вони підуть в бойовики. А якщо звільнити всіх корумпованих суддів і прокурорів то не буде кому працювати в судах.
10.04.2026 16:11 Ответить
Хтось бачив чесного мусора?Таких апріорі в мусарні не існує.
10.04.2026 16:22 Ответить
Чоловік через проблеми зі здоров'ям планував пройти лікування та отримати статус обмежено придатного до служби.
Що за "лікування" ??
10.04.2026 16:44 Ответить
 
 