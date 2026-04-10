Обманули военного на более чем 600 тыс. грн на "лечение": разоблачены экс-правоохранитель и его сообщница, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Было объявлено о подозрении бывшему сотруднику правоохранительных органов из Кременчуга и его сообщнице, которые обманом похитили у военнослужащего более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Мужчина из-за проблем со здоровьем планировал пройти лечение и получить статус ограниченно годного к службе. Ему посоветовали обратиться к знакомому правоохранителю, который якобы имел "связи" среди медиков.

Фигурант сразу назвал "стоимость" - 20 тысяч долларов - и настоял на первом платеже. Военный передал ему почти 12 тысяч долларов.

Читайте также: Обманул военного на более чем 320 тыс. грн: жителю Запорожья сообщено о подозрении, - прокуратура

Впоследствии к сделке присоединилась сообщница - кума бывшего правоохранителя, которая пообещала организовать госпитализацию и оформление необходимых медицинских документов. За это она получила еще около 3 тысяч долларов.

Установлено, что женщина назначала встречи возле больницы, однако каждый раз переносила их, ссылаясь на выдуманные причины. При этом убеждала, что "по документам" военный уже якобы проходит лечение. Впоследствии она перестала выходить на связь, а сообщник отказался возвращать деньги.

Читайте также: Руководитель благотворительного фонда в Хмельницкой области присвоил более 1 млн донатов для ВСУ

Что грозит

Правоохранителю, которого уже уволили со службы, и его сообщнице сообщили о подозрении в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По этой статье им грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите также: Присвоил почти 10 млн грн: будут судить начальника расчетной группы в/ч, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж