Обманул военного на сумму более 320 тыс. грн: жителю Запорожья сообщено о подозрении, - прокуратура
Жителю Запорожья предъявлено подозрение по факту повторного совершения тайного похищения чужого имущества, мошенничества, незаконного вмешательства в работу банковских интернет-сервисов и незаконного использования конфиденциальной информации о лице.
Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что ранее судимый за совершение корыстных преступлений гражданин обратился к военнослужащему ВСУ с просьбой одолжить средства якобы на лечение ребенка. Потерпевший перечислил 54 тыс. грн на банковскую карту подозреваемого.
В дальнейшем, находясь в одной квартире, злоумышленник воспользовался мобильным телефоном военнослужащего и зарегистрировал учетные записи в трех приложениях интернет-банкинга от имени потерпевшего без его ведома. Получив доступ к счетам, мужчина совершил многочисленные транзакции, перечислив на подконтрольные карты более 153 тыс. грн.
Оформил кредиты на военного
В дальнейшем, используя конфиденциальную информацию военного, оформил от его имени ряд кредитов в финансовых учреждениях, в результате чего образовалась кредитная задолженность на сумму более 119 тыс. грн.
