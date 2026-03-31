Исчезновение академика Колбуна в Буче: его знакомую подозревают в присвоении 18-миллионного наследства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
В деле об исчезновении академика Николая Колбуна в Буче правоохранители раскрыли предполагаемую схему завладения его имуществом на сумму более 18 млн грн. Знакомая ученого и ее сообщники подделали завещание и пытались оформить наследство.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об ученом
Николай Дмитриевич Колбун - один из ярких представителей современной биоинженерии, академик Украинской и Европейской академий наук, ученый-изобретатель. Его имя входит в рейтинг самых влиятельных личностей Украины. Николай Колбун жил один в Буче, семьи у него не было.
Запланировали завладение имуществом
Сообщается, что в марте 2022 года 77-летний академик внезапно исчез во время российской оккупации. После этого его исчезновением решили воспользоваться. Раскрыта группа лиц, спланировавших завладение имуществом ученого стоимостью более 18 млн грн.
К схеме была привлечена его подруга - женщина, которая до полномасштабной войны помогала Колбуну по хозяйству и пользовалась его доверием. Она действовала в сговоре со своим сожителем и знакомым, уроженцем Чеченской Республики РФ, а также другими неустановленными лицами.
После исчезновения ученого они организовали подделку завещания. Путем внесения ложных данных в Реестр наследников настоящий документ заменили на фиктивный - в пользу подруги. Само завещание изготовили отдельно и подписали от имени Колбуна.
Участники схемы инициировали в суде процедуру признания пропавшего академика умершим, чтобы открыть наследственное дело и получить контроль над имуществом.
Допросы и обыски
В ОГП сообщили, что было допрошено более 30 свидетелей, проведены негласные следственные действия, изъяты документы и техника.
Правоохранители провели 16 обысков в Киеве, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях. Изъяты телефоны, компьютеры, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Объявление подозрений
Женщине и ее сожителю сообщено о подозрении. Их знакомому, гражданину РФ, - заочно.
Им инкриминируют:
- несанкционированные действия с информацией (ч. 3 ст. 362 УК Украины);
- подделка документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины);
- покушение на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190).
Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 млн грн, ее сожителю – в размере 3 млн гривен. Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица и возможные дополнительные эпизоды.
Обстоятельства исчезновения ученого
Кроме того, также проверяются обстоятельства исчезновения академика. Недалеко от места, где был найден его телефон, обнаружены человеческие останки. Прокуратура инициировала проведение ДНК-экспертизы.
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