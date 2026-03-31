Исчезновение академика Колбуна в Буче: его знакомую подозревают в присвоении 18-миллионного наследства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В деле об исчезновении академика Николая Колбуна в Буче правоохранители раскрыли предполагаемую схему завладения его имуществом на сумму более 18 млн грн. Знакомая ученого и ее сообщники подделали завещание и пытались оформить наследство.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об ученом

Николай Дмитриевич Колбун - один из ярких представителей современной биоинженерии, академик Украинской и Европейской академий наук, ученый-изобретатель. Его имя входит в рейтинг самых влиятельных личностей Украины. Николай Колбун жил один в Буче, семьи у него не было.

Запланировали завладение имуществом

Сообщается, что в марте 2022 года 77-летний академик внезапно исчез во время российской оккупации. После этого его исчезновением решили воспользоваться. Раскрыта группа лиц, спланировавших завладение имуществом ученого стоимостью более 18 млн грн.

Смотрите также: Одесситка заставляла 96-летнюю мать с деменцией попрошайничать, приковывая цепью: прокуратура требует более сурового наказания. ФОТО

К схеме была привлечена его подруга - женщина, которая до полномасштабной войны помогала Колбуну по хозяйству и пользовалась его доверием. Она действовала в сговоре со своим сожителем и знакомым, уроженцем Чеченской Республики РФ, а также другими неустановленными лицами.

После исчезновения ученого они организовали подделку завещания. Путем внесения ложных данных в Реестр наследников настоящий документ заменили на фиктивный - в пользу подруги. Само завещание изготовили отдельно и подписали от имени Колбуна.

Участники схемы инициировали в суде процедуру признания пропавшего академика умершим, чтобы открыть наследственное дело и получить контроль над имуществом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Присваивали благотворительную помощь для детей - в Запорожье перед судом предстанет организованная группа. ФОТОрепортаж

Допросы и обыски

В ОГП сообщили, что было допрошено более 30 свидетелей, проведены негласные следственные действия, изъяты документы и техника.

Правоохранители провели 16 обысков в Киеве, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях. Изъяты телефоны, компьютеры, носители информации и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Объявление подозрений

Женщине и ее сожителю сообщено о подозрении. Их знакомому, гражданину РФ, - заочно.

Читайте также: Похитил со счета матери без вести пропавшего военного почти 500 тыс. грн: 23-летнему мужчине сообщено о подозрении

Им инкриминируют:

несанкционированные действия с информацией (ч. 3 ст. 362 УК Украины);

подделка документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины);

покушение на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190).

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 млн грн, ее сожителю – в размере 3 млн гривен. Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица и возможные дополнительные эпизоды.

Читайте также: В Киеве обманули граждан на более чем 20 млн под видом инвестиций

Обстоятельства исчезновения ученого

Кроме того, также проверяются обстоятельства исчезновения академика. Недалеко от места, где был найден его телефон, обнаружены человеческие останки. Прокуратура инициировала проведение ДНК-экспертизы.