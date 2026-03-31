Зникнення академіка Колбуна в Бучі: його знайому підозрюють у привласненні 18-мільйонного спадку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У справі зникнення академіка Миколи Колбуна в Бучі правоохоронці викрили ймовірну схему заволодіння його майном на понад 18 млн грн. Знайома науковця та її спільники підробили заповіт і намагалися оформити спадщину.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про науковця

Микола Дмитрович Колбун - один з яскравих представників сучасної біоінженерії, академік Української та Європейської академій наук, вчений-винахідник. Його ім’я входить до рейтингу найвпливовіших особистостей України. Микола Колбун жив сам у Бучі, родини не мав.

Спланували заволодіння майном

Повідомляється, що в березні 2022 року 77-річний академік раптово зник під час російської окупації. Після цього його зникненням вирішили скористатися. Викрито групу осіб, які спланували заволодіння майном науковця вартістю понад 18 млн грн.

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До схеми була залучена його приятелька - жінка, яка до повномасштабної війни допомагала Колбуну по господарству та користувалася його довірою. Вона діяла у змові зі своїм співмешканцем та знайомим, уродженцем чеченської республіки рф, а також іншими невстановленими особами.

Після зникнення науковця вони організували підробку заповіту. Через внесення неправдивих даних до Спадкового реєстру справжній документ замінили на фіктивний - на користь приятельки. Сам заповіт виготовили окремо та підписали від імені Колбуна.

Учасники схеми ініціювали в суді процедуру визнання зниклого академіка померлим, щоб відкрити спадкову справу і отримати контроль над майном.

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Допити та обшуки

В ОГП повідомили, що було допитано понад 30 свідків, проведено негласні слідчі дії, вилучено документи та техніку.

Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській, Житомирській та Дніпропетровській областях. Вилучено телефони, комп’ютери, носії інформації та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Оголошення підозр

Жінці та її співмешканцю повідомлено про підозру. Їхньому знайомому, громадянину РФ - заочно.

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Їм інкримінують:

несанкціоновані дії з інформацією (ч. 3 ст. 362 КК України);

підроблення документів (ч. 3, 4 ст. 358 КК України);

замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч.2 ст. 28 ч. 5 ст. 190).

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 5 млн грн, її співмешканецю – у 3 млн гривень. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи та можливі додаткові епізоди.

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Обставини зникнення науковця

Крім того, також перевіряються обставини зникнення академіка. Неподалік місця, де було знайдено його телефон, виявлено людські рештки. Прокуратура ініціювала проведення ДНК-експертизи.