У Києві ошукали громадян на понад 20 млн під виглядом інвестицій

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестицій заволоділа коштами громадян на суму понад 20 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, схема діяла з жовтня 2022 року. Організатори пропонували громадянам вкладати гроші у нібито міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи швидкі та високі прибутки.

Як працювала шахрайська схема

Зловмисники активно шукали потенційних вкладників через соціальні мережі. До просування схеми залучали блогерів, які демонстрували "успішні кейси" та переконували у швидкому заробітку.

Для клієнтів створювали спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито інвестиції та прибуток. Мінімальний внесок становив 50 USDT.

"Насправді ці показники були віртуальними, а кошти потерпілих виводили на рахунки організаторів", – зазначили в ОГП.

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Підозра організатору та розслідування

Правоохоронці заочно повідомили про підозру одному з організаторів – 32-річному громадянину України, який перебуває за кордоном у країнах ЄС.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи для встановлення інших учасників схеми. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Києва за участі кіберполіції.