УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5941 відвідувач онлайн
Новини Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
7 438 11

У Києві ошукали громадян на понад 20 млн під виглядом інвестицій

У Києві викрили схему псевдоінвестицій на понад 20 млн грн

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестицій заволоділа коштами громадян на суму понад 20 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, схема діяла з жовтня 2022 року. Організатори пропонували громадянам вкладати гроші у нібито міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи швидкі та високі прибутки.

Як працювала шахрайська схема

Зловмисники активно шукали потенційних вкладників через соціальні мережі. До просування схеми залучали блогерів, які демонстрували "успішні кейси" та переконували у швидкому заробітку.

Для клієнтів створювали спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито інвестиції та прибуток. Мінімальний внесок становив 50 USDT.

"Насправді ці показники були віртуальними, а кошти потерпілих виводили на рахунки організаторів", – зазначили в ОГП.

Також читайте: Схема на 5,6 мільйона гривень: викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень. ФОТОрепортаж

Підозра організатору та розслідування

Правоохоронці заочно повідомили про підозру одному з організаторів – 32-річному громадянину України, який перебуває за кордоном у країнах ЄС.

Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи для встановлення інших учасників схеми. Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Києва за участі кіберполіції.

Автор: 

Київ (20950) шахрайство (1282) блогер (198) Офіс Генпрокурора (3948)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
обіцяючи швидкі та високі прибутки

Як несподівано. 😁
І це буде працювати вічно.
показати весь коментар
18.03.2026 02:13 Відповісти
+7
" Халява" приваблює ,,розумників".
показати весь коментар
18.03.2026 02:48 Відповісти
+7
Як в тому анекдоті, коли українцю пропонують 5%, він розуміє що це *********. Але коли пропонують 500%, - не витримує, і біжить з грішми
показати весь коментар
18.03.2026 04:11 Відповісти

Завантаження...

 
 