Схема на 5,6 мільйона гривень: викрито розтрату бюджетних коштів на закупівлях для лікарень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито схему заволодіння державними коштами під час закупівель медичного обладнання для операційних блоків комунальних лікарень різних регіонів України.

За даними слідства, до схеми були причетні службові особи медзакладів Вінницької, Житомирської та Сумської областей, які діяли спільно з представниками компанії-імпортера медобладнання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Схема працювала через мережу підконтрольних ФОПів: постачальник формально продавав обладнання за ринковою ціною, після чого під час публічних закупівель його вартість штучно завищувалася. Лікарні купували обладнання значно дорожче, а різниця виводилася через посередників.

Задокументовано три епізоди реалізації схеми у 2024 році. Попередні збитки бюджету оцінюють понад 5,6 мільйона гривень.

Чотирьом особам, зокрема - уповноваженій особі одного з медзакладів, представнику компанії-постачальника та двом ФОП - повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб та в умовах воєнного стану.

Під час санкціонованих обшуків вилучено речові докази. Тривають слідчі дії щодо встановлення причетності інших осіб.









Читайте: СБУ затримала у Києві проєктантів, які допомагали рашистам відновлювати пошкоджені НПЗ. ФОТОрепортаж