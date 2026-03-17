Схема на 5,6 миллиона гривен: раскрыта растрата бюджетных средств на закупках для больниц. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры раскрыта схема незаконного присвоения государственных средств при закупках медицинского оборудования для операционных блоков муниципальных больниц в различных регионах Украины.
По данным следствия, к схеме были причастны должностные лица медучреждений Винницкой, Житомирской и Сумской областей, которые действовали совместно с представителями компании-импортера медоборудования, сообщает Цензор.НЕТ.
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Схема работала через сеть подконтрольных ФОП: поставщик формально продавал оборудование по рыночной цене, после чего во время публичных закупок его стоимость искусственно завышалась. Больницы покупали оборудование значительно дороже, а разница выводилась через посредников.
Задокументировано три эпизода реализации схемы в 2024 году. Предварительный ущерб бюджету оценивается в более чем 5,6 миллиона гривен.
Четырем лицам, в частности - уполномоченному лицу одного из медучреждений, представителю компании-поставщика и двум ФОП - сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группы лиц и в условиях военного положения.
Во время санкционированных обысков изъяты вещественные доказательства. Продолжаются следственные действия по установлению причастности других лиц.
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