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Квитки в обхід кас: на Закарпатті викрито багатомільйонну схему міжнародних перевезень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків під час організації автобусних рейсів до країн ЄС.

За даними слідства, перевізник здійснював перевезення до Чехії, Польщі та Словаччини, однак значну частину квитків реалізовував поза офіційними касами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців і розраховувалися готівкою з водіями під час посадки, яку часто організовували поза автостанціями. Частину оплат приймали в іноземній валюті.

Отримані кошти не відображали у звітності. За оперативними даними, лише за добу могли продавати до сотні квитків, а загалом упродовж 2024–2026 років перевезено близько 200 тисяч пасажирів.

Проведено санкціоновані обшуки, зокрема на території автостанції. Вилучено понад 10 тисяч доларів США, близько 30 тисяч євро, майже 20 тисяч чеських крон і 15 тисяч гривень, а також техніку, документи та записи "тіньового" обліку.

Попередня правова кваліфікація - ухилення від сплати податків і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

ОГ
ОГ
ОГ
ОГ

Читайте: СБУ та Нацполіція затримали ще 13 організаторів "ухилянтських схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

перевезення (515) Євросоюз (10908) Офіс Генпрокурора (3838) Закарпатська область (2117)
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Топ коментарі
+3
Закарпаття - мафіозна клоака, за яку давно треба взятись
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17.03.2026 12:41 Відповісти
+2
Та до там викривати!? Вони у рілсах фейсбуку вигулькують частіше ніж дівки труси знімають і волосся ними зав'язують.
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17.03.2026 11:43 Відповісти
+1
Мимо каси - так для України це не дивина
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17.03.2026 11:23 Відповісти

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