Билеты в обход касс: на Закарпатье раскрыта многомиллионная схема международных перевозок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры раскрыта схема уклонения от уплаты налогов при организации автобусных рейсов в страны ЕС.

По данным следствия, перевозчик осуществлял перевозки в Чехию, Польшу и Словакию, однако значительную часть билетов реализовывал вне официальных касс, передает Цензор.НЕТ.

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Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей и рассчитывались наличными с водителями во время посадки, которую часто организовывали вне автостанций. Часть оплат принимали в иностранной валюте.

Полученные средства не отражались в отчетности. По оперативным данным, только за сутки могли продавать до сотни билетов, а в целом в течение 2024–2026 годов перевезено около 200 тысяч пассажиров.

Проведены санкционированные обыски, в частности на территории автостанции. Изъято более 10 тысяч долларов США, около 30 тысяч евро, почти 20 тысяч чешских крон и 15 тысяч гривен, а также техника, документы и записи "теневого" учета.

Предварительная правовая квалификация — уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем.









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