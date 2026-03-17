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Билеты в обход касс: на Закарпатье раскрыта многомиллионная схема международных перевозок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры раскрыта схема уклонения от уплаты налогов при организации автобусных рейсов в страны ЕС.

По данным следствия, перевозчик осуществлял перевозки в Чехию, Польшу и Словакию, однако значительную часть билетов реализовывал вне официальных касс, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей и рассчитывались наличными с водителями во время посадки, которую часто организовывали вне автостанций. Часть оплат принимали в иностранной валюте.

Полученные средства не отражались в отчетности. По оперативным данным, только за сутки могли продавать до сотни билетов, а в целом в течение 2024–2026 годов перевезено около 200 тысяч пассажиров.

Проведены санкционированные обыски, в частности на территории автостанции. Изъято более 10 тысяч долларов США, около 30 тысяч евро, почти 20 тысяч чешских крон и 15 тысяч гривен, а также техника, документы и записи "теневого" учета.

Предварительная правовая квалификация — уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем.

ОГ
ОГ
ОГ
ОГ

Читайте: СБУ и Нацполиция задержали еще 13 организаторов "уклонистских схем". ФОТОрепортаж

Автор: 

перевозки (528) Евросоюз (18940) Офис Генпрокурора (3490) Закарпатская область (2904)
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Топ комментарии
+3
Закарпаття - мафіозна клоака, за яку давно треба взятись
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17.03.2026 12:41 Ответить
+2
Та до там викривати!? Вони у рілсах фейсбуку вигулькують частіше ніж дівки труси знімають і волосся ними зав'язують.
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17.03.2026 11:43 Ответить
+1
Мимо каси - так для України це не дивина
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17.03.2026 11:23 Ответить

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