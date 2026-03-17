Билеты в обход касс: на Закарпатье раскрыта многомиллионная схема международных перевозок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры раскрыта схема уклонения от уплаты налогов при организации автобусных рейсов в страны ЕС.
По данным следствия, перевозчик осуществлял перевозки в Чехию, Польшу и Словакию, однако значительную часть билетов реализовывал вне официальных касс, передает Цензор.НЕТ.
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Пассажиры бронировали места онлайн через подконтрольных предпринимателей и рассчитывались наличными с водителями во время посадки, которую часто организовывали вне автостанций. Часть оплат принимали в иностранной валюте.
Полученные средства не отражались в отчетности. По оперативным данным, только за сутки могли продавать до сотни билетов, а в целом в течение 2024–2026 годов перевезено около 200 тысяч пассажиров.
Проведены санкционированные обыски, в частности на территории автостанции. Изъято более 10 тысяч долларов США, около 30 тысяч евро, почти 20 тысяч чешских крон и 15 тысяч гривен, а также техника, документы и записи "теневого" учета.
Предварительная правовая квалификация — уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем.
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