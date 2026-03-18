В Киеве обманули граждан на сумму более 20 млн под видом инвестиций

В Киеве раскрыли схему псевдоинвестиций на сумму более 20 млн грн

В Киеве правоохранители раскрыли преступную группу, которая под видом инвестиций незаконно присвоила средства граждан на сумму более 20 млн гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, схема действовала с октября 2022 года. Организаторы предлагали гражданам вкладывать деньги в якобы международную инвестиционную площадку, обещая быструю и высокую прибыль.

Как работала мошенническая схема

Злоумышленники активно искали потенциальных вкладчиков через социальные сети. К продвижению схемы привлекали блогеров, которые демонстрировали "успешные кейсы" и убеждали в быстром заработке.

Для клиентов создавали специальные сайты с личными кабинетами, где отображались якобы инвестиции и прибыль. Минимальный взнос составлял 50 USDT.

"На самом деле эти показатели были виртуальными, а средства потерпевших выводили на счета организаторов", – отметили в ОГП.

Читайте также: Схема на 5,6 миллиона гривен: раскрыта растрата бюджетных средств на закупках для больниц. ФОТОрепортаж

Подозрение организатору и расследование

Правоохранители заочно сообщили о подозрении одному из организаторов – 32-летнему гражданину Украины, который находится за границей в странах ЕС.

Его подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других участников схемы. Досудебное расследование проводят следователи полиции Киева при участии киберполиции.

Киев (26109) мошенничество (1305) блогер (222) Офис Генпрокурора (2954)
обіцяючи швидкі та високі прибутки

Як несподівано. 😁
І це буде працювати вічно.
18.03.2026 02:13 Ответить
" Халява" приваблює ,,розумників".
18.03.2026 02:48 Ответить
Як в тому анекдоті, коли українцю пропонують 5%, він розуміє що це *********. Але коли пропонують 500%, - не витримує, і біжить з грішми
18.03.2026 04:11 Ответить
Алкозалежні аборіґени моґо фатерляндy Сирець навряд чи інвестують в еквіті чи трасти закордоном, шорт терм може бути, на бухло наприклад та закуску, смарт піпл.Так а хто ж ці нещасни люди, потерпілі? Може вояки яки зара захищають фатерлянд, може працівникі з оборонних заводів? Доречі, а хто ці мусора шо знайшли такі міліони? Там точно було 20? Тому удачі тим коґо назаконно затримали.
18.03.2026 05:45 Ответить
Треба вночі закопати три сольдо на Полі Чудес і сказати "крекс, пекс, фекс"
18.03.2026 05:50 Ответить
Без лоха життя- хаха.
18.03.2026 06:44 Ответить
 
 