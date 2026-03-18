В Киеве обманули граждан на сумму более 20 млн под видом инвестиций
В Киеве правоохранители раскрыли преступную группу, которая под видом инвестиций незаконно присвоила средства граждан на сумму более 20 млн гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
По данным следствия, схема действовала с октября 2022 года. Организаторы предлагали гражданам вкладывать деньги в якобы международную инвестиционную площадку, обещая быструю и высокую прибыль.
Как работала мошенническая схема
Злоумышленники активно искали потенциальных вкладчиков через социальные сети. К продвижению схемы привлекали блогеров, которые демонстрировали "успешные кейсы" и убеждали в быстром заработке.
Для клиентов создавали специальные сайты с личными кабинетами, где отображались якобы инвестиции и прибыль. Минимальный взнос составлял 50 USDT.
"На самом деле эти показатели были виртуальными, а средства потерпевших выводили на счета организаторов", – отметили в ОГП.
Подозрение организатору и расследование
Правоохранители заочно сообщили о подозрении одному из организаторов – 32-летнему гражданину Украины, который находится за границей в странах ЕС.
Его подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других участников схемы. Досудебное расследование проводят следователи полиции Киева при участии киберполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
