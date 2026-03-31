Одеситка змушувала 96-річну матір з деменцією жебракувати, приковуючи ланцюгом: прокуратура вимагає суворішого покарання. ФОТО
Одеська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на вирок у резонансній справі. Попри доведену в суді вину 59-річної одеситки, яку засуджено до 4 років ув’язнення, обвинувачення наполягатиме на більш суворому покаранні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Подробиці
Встановлено, що з лютого 2024 року по червень 2025 року жінка примушувала свою 96-річну матір жебракувати у різних районах Одеси. Експертиза підтвердила, що потерпіла страждала на деменцію і не усвідомлювала своїх дій.
"Користуючись безпорадним станом матері, засуджена перевозила її на інвалідному візку до людних місць, де залишала жебракувати, приковуючи візок ланцюгом. Увечері забирала додому, а отримані кошти привласнювала", - йдеться у повідомленні.
Підкуп поліцейського
З травня 2025 року вона продовжила ці дії на пляжі "Аркадія", попри неодноразові зауваження правоохоронців. А у червні вона запропонувала дільничному поліцейському 15 тис. грн щомісяця, а згодом - 45 тис. грн за сезон, щоб "їх не помічали" правоохоронці.
Прокуратура орієнтуватиме суд апеляційної інстанції на посилення покарання за експлуатацію людини з використанням її уразливого стану та надання неправомірної вигоди службовій особі.
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