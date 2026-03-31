Жительница Одессы заставляла 96-летнюю мать с деменцией просить милостыню, приковывая цепью: прокуратура требует более сурового наказания. ФОТО
Одесская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор по резонансному делу. Несмотря на доказанную в суде вину 59-летней жительницы Одессы, приговоренной к 4 годам лишения свободы, обвинение будет настаивать на более строгом наказании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подробности
Установлено, что с февраля 2024 года по июнь 2025 года женщина заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню в разных районах Одессы. Экспертиза подтвердила, что потерпевшая страдала деменцией и не осознавала своих действий.
"Пользуясь беспомощным состоянием матери, осужденная перевозила ее на инвалидной коляске в людные места, где оставляла попрошайничать, приковывая коляску цепью. Вечером забирала домой, а полученные средства присваивала", - говорится в сообщении.
Подкуп полицейского
С мая 2025 года она продолжила эти действия на пляже "Аркадия", несмотря на неоднократные замечания правоохранителей. А в июне она предложила участковому полицейскому 15 тыс. грн ежемесячно, а впоследствии - 45 тыс. грн за сезон, чтобы правоохранители "их не замечали".
Прокуратура будет ориентировать суд апелляционной инстанции на ужесточение наказания за эксплуатацию человека с использованием его уязвимого положения и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Начитається толстоєвскага і починає «преступлєніє і наказаніє», творити на очах у людей! Омбусмени з улютіним, зайняті щоденною брехнею та перевірками своїх записів у трудових книжках…