Жительница Одессы заставляла 96-летнюю мать с деменцией просить милостыню, приковывая цепью: прокуратура требует более сурового наказания. ФОТО

женщина заставляла мать попрошайничать

Одесская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор по резонансному делу. Несмотря на доказанную в суде вину 59-летней жительницы Одессы, приговоренной к 4 годам лишения свободы, обвинение будет настаивать на более строгом наказании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробности

Установлено, что с февраля 2024 года по июнь 2025 года женщина заставляла свою 96-летнюю мать просить милостыню в разных районах Одессы. Экспертиза подтвердила, что потерпевшая страдала деменцией и не осознавала своих действий.

"Пользуясь беспомощным состоянием матери, осужденная перевозила ее на инвалидной коляске в людные места, где оставляла попрошайничать, приковывая коляску цепью. Вечером забирала домой, а полученные средства присваивала", - говорится в сообщении.

Подкуп полицейского

С мая 2025 года она продолжила эти действия на пляже "Аркадия", несмотря на неоднократные замечания правоохранителей. А в июне она предложила участковому полицейскому 15 тыс. грн ежемесячно, а впоследствии - 45 тыс. грн за сезон, чтобы правоохранители "их не замечали".

Прокуратура будет ориентировать суд апелляционной инстанции на ужесточение наказания за эксплуатацию человека с использованием его уязвимого положения и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Адєсскій мір…
31.03.2026 15:50 Ответить
Такі да...
31.03.2026 15:56 Ответить
Захід країни не ліпше
31.03.2026 16:06 Ответить
Типовий сруськай мір від скацаплених істот!!
Начитається толстоєвскага і починає «преступлєніє і наказаніє», творити на очах у людей! Омбусмени з улютіним, зайняті щоденною брехнею та перевірками своїх записів у трудових книжках…
31.03.2026 15:50 Ответить
 
 