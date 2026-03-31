Ошукав військового на понад 320 тис. грн: повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, - прокуратура
Повідомлено про підозру жителю Запоріжжя за фактом повторного вчинення таємного викрадення чужого майна, шахрайства, незаконного втручання у роботу банківських інтернет-сервісів та незаконного використання конфіденційної інформації про особу.
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Встановлено, що раніше судимий за вчинення корисливих злочинів громадянин звернувся до військовослужбовця ЗСУ з проханням позичити кошти нібито на лікування дитини. Потерпілий перерахував 54 тис. грн на банківську картку підозрюваного.
Надалі, перебуваючи в одній квартирі, зловмисник скористався мобільним телефоном військовослужбовця та зареєстрував облікові записи у трьох застосунках інтернет-банкінгу від імені потерпілого без його відома. Отримавши доступ до рахунків, чоловік здійснив численні транзакції, перерахувавши на підконтрольні картки понад 153 тис. грн.
Оформив кредити на військового
У подальшому, використовуючи конфіденційну інформацію військового, оформив від його імені низку кредитів у фінансових установах, внаслідок чого створено кредитну заборгованість на понад 119 тис. грн.
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