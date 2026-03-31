Ошукав військового на понад 320 тис. грн: повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, - прокуратура

Повідомлено про підозру жителю Запоріжжя за фактом повторного вчинення таємного викрадення чужого майна, шахрайства, незаконного втручання у роботу банківських інтернет-сервісів та незаконного використання конфіденційної інформації про особу.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що раніше судимий за вчинення корисливих злочинів громадянин звернувся до військовослужбовця ЗСУ з проханням позичити кошти нібито на лікування дитини. Потерпілий перерахував 54 тис. грн на банківську картку підозрюваного.

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Надалі, перебуваючи в одній квартирі, зловмисник скористався мобільним телефоном військовослужбовця та зареєстрував облікові записи у трьох застосунках інтернет-банкінгу від імені потерпілого без його відома. Отримавши доступ до рахунків, чоловік здійснив численні транзакції, перерахувавши на підконтрольні картки понад 153 тис. грн.

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Оформив кредити на військового

У подальшому, використовуючи конфіденційну інформацію військового, оформив від його імені низку кредитів у фінансових установах, внаслідок чого створено кредитну заборгованість на понад 119 тис. грн.

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