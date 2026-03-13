Руководитель благотворительного фонда на Хмельнитчине присвоил более 1 млн донатов для ВСУ
Правоохранители Хмельницкой области сообщили о предъявлении подозрения руководителю благотворительного фонда, который присвоил более миллиона пожертвований, предназначенных для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
Мошенническая схема
Оперативники киберполиции установили, что в 2024 году фигурант открыл счет для сбора средств на приобретение автомобилей для военных. Полученные таким образом 700 тыс. грн мужчина присвоил и потратил на собственные нужды.
Впоследствии мужчина убедил двух знакомых военнослужащих передать ему 400 тыс. гривен на покупку автомобиля, но транспортное средство они так и не получили.
Подозрение
- Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 3 ст. 201-2 (использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в условиях военного положения в крупных размерах) УК.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
19,8- 4,7= 15 міліонів 100 тисяч чистого прибутку.