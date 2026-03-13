Руководитель благотворительного фонда на Хмельнитчине присвоил более 1 млн донатов для ВСУ

Правоохранители Хмельницкой области сообщили о предъявлении подозрения руководителю благотворительного фонда, который присвоил более миллиона пожертвований, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Мошенническая схема

Оперативники киберполиции установили, что в 2024 году фигурант открыл счет для сбора средств на приобретение автомобилей для военных. Полученные таким образом 700 тыс. грн мужчина присвоил и потратил на собственные нужды.

Впоследствии мужчина убедил двух знакомых военнослужащих передать ему 400 тыс. гривен на покупку автомобиля, но транспортное средство они так и не получили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похитил со счета матери без вести пропавшего военного почти 500 тыс. грн: 23-летнему мужчине сообщено о подозрении

Подозрение

  • Следователи объявили фигуранту подозрение по ч. 3 ст. 201-2 (использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в условиях военного положения в крупных размерах) УК.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также: Прикрывался помощью для ВСУ: в Николаеве у псевдоволонтера конфисковали пять внедорожников

"кляті ухилянти" надонатили а ця мамина черешенька забрала все собі..
13.03.2026 18:53 Ответить
Благодійний фонд...лохотрон...
13.03.2026 19:01 Ответить
Безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
13.03.2026 19:12 Ответить
Можливо, істота готувалася до шашликів і параду з росгвардією, «двушечку» на мацкву збирав, як міндіч-бананов, для ******???
13.03.2026 19:19 Ответить
Хай іде на співпрацю зі слідством.
Екскерівниця Миколаївської МСЕК, у якої виявили 19,8 млн грн, переказала 4,7 млн грн на ЗСУ та уклала угоду зі слідством
19,8- 4,7= 15 міліонів 100 тисяч чистого прибутку.
13.03.2026 19:20 Ответить
 
 