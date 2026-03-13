Керівник благодійного фонду на Хмельниччині привласнив понад 1 млн донатів на ЗСУ

Правоохоронці Хмельниччини повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який привласнив понад мільйон донатів на Збройні сили України.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Шахрайська схема

Оперативники кіберполіції встановили, що у 2024 році фігурант відкрив рахунок для збору коштів на придбання автівок для військових. Отримані у такий спосіб 700 тис. грн чоловік привласнив та витратив на власні потреби.

Надалі чоловік переконав двох знайомих військовослужбовців передати йому 400 тис. гривень для купівлі автомобіля, але транспортний засіб вони так і не отримали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрав з рахунку матері безвісти зниклого військового майже 500 тис. грн: повідомлено про підозру 23-річному чоловіку

Підозра

Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 201-2 (використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах) ККУ.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також читайте: Прикривався допомогою для ЗСУ: у Миколаєві у псевдоволонтера конфіскували п’ять позашляховиків