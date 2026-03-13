Прикривався допомогою для ЗСУ: у Миколаєві у псевдоволонтера конфіскували п’ять позашляховиків
У Миколаєві суд оштрафував чоловіка, який під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ незаконно ввіз в Україну п’ять позашляховиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центральний районний суд міста Миколаєва.
За даними суду, 45-річний житель Тернопільської області у травні–червні 2023 року ввозив з країн Європейського Союзу автомобілі як гуманітарну допомогу нібито для потреб українських військових.
Йдеться про п’ять позашляховиків виробництва Німеччини, Японії, Південної Кореї та США.
Для митного оформлення чоловік подавав листи-звернення від командирів військових частин, які нібито просили передати їм ці автомобілі. Завдяки цьому машини оформлювали як гуманітарну допомогу – без сплати податків і митних платежів.
Втім згодом з’ясувалося, що зазначені військові частини не надсилали таких листів і не отримували автомобілів. Також у підрозділах заявили, що не мають жодної інформації про людину, яка ввезла ці транспортні засоби.
Крім того, встановлено, що жоден із позашляховиків не був зареєстрований за військовими частинами, а самі листи від їхніх командирів виявилися підробленими.
Дослідивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у порушенні митних правил.
Йому призначили штраф у розмірі 76 944 гривні, а також ухвалили конфіскувати всі п’ять ввезених позашляховиків.
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