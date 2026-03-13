РУС
Новости Мошеннические схемы
567 2

Прикрывался помощью для ВСУ: в Николаеве у псевдоволонтера конфисковали пять внедорожников

Суд

В Николаеве суд оштрафовал мужчину, который под видом гуманитарной помощи для ВСУ незаконно ввез в Украину пять внедорожников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральный районный суд города Николаева.

По данным суда, 45-летний житель Тернопольской области в мае–июне 2023 года ввозил из стран Европейского Союза автомобили в качестве гуманитарной помощи якобы для нужд украинских военных.

Речь идет о пяти внедорожниках производства Германии, Японии, Южной Кореи и США.

Для таможенного оформления мужчина подавал письма-обращения от командиров воинских частей, которые якобы просили передать им эти автомобили. Благодаря этому машины оформляли как гуманитарную помощь – без уплаты налогов и таможенных платежей.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что указанные воинские части не направляли таких писем и не получали автомобилей. Также в подразделениях заявили, что не располагают никакой информацией о человеке, который ввез эти транспортные средства.

Кроме того, установлено, что ни один из внедорожников не был зарегистрирован на военные части, а сами письма от их командиров оказались поддельными.

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в нарушении таможенных правил.

Ему назначили штраф в размере 76 944 гривен, а также постановили конфисковать все пять ввезенных внедорожников.

Автор: 

армия (501) Николаев (471) махинации (42) волонтеры (341)
Сортировать:
Тоб то підробку документів,печаток та шахрайство - викупив,за долю малую...а може ці позашляховики біля прокуратур паркуються...? В хто і як 45 річного за кордон випускав? ТЦК?? Отож - кради далі, заробляй на викуп
13.03.2026 15:50 Ответить
Сратьждалець ждун, мародерив з Українців!! Повісити цю гниду за Судом Лінча!! Бо на зеленського-портновських з отакою ж доброчесністю від татарова, сподіватися марна справа!!!
Прикладів з часів Майдану, безліч!!!
13.03.2026 16:05 Ответить
 
 