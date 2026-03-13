Екскерівниця Миколаївської МСЕК, у якої виявили $450 тис., переказала 4,7 млн грн на ЗСУ та уклала угоду зі слідством

Колишня очільниця Миколаївської обласної МСЕК, яку викрили у корупційних схемах щодо ухилення від мобілізації, переказала понад 4,7 млн грн на допомогу ЗС та уклала угоду про визнання винуватості.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва, передає Цензор.НЕТ.

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Внесок на ЗСУ

Як зазначається, на початку засідання захисник просив суд долучити до матеріалів справи квитанцію про переказ його клієнткою 4 737 860 грн як благодійного внеску на адресу однієї з військових частин.

У чому звинувачують

Прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно до якого, остання, шляхом надання вказівок підлеглим, організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов'язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову.

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Також жінка обвинувачується у недостовірному декларуванні.

Угода про визнання винуватості

Окрім цього, прокурор оголосив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої, обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою, буде співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном, який має визначити суд. Також її має бути позбавлено права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у закладах охорони здоров'я на три роки.

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Повідомляється, що сторони просили суд затвердити угоду, захисник також просив визначити мінімальний випробувальний термін строком один рік.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати.

Що передувало?