Экс-руководитель Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., перечислила 4,7 млн грн на ВСУ и заключила соглашение со следствием

Бывшая руководительница Николаевской областной МСЭК, уличенная в коррупционных схемах по уклонению от мобилизации, перечислила более 4,7 млн грн в помощь ВС и заключила соглашение о признании вины.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, передает Цензор.НЕТ.

Взнос на ВСУ

Как отмечается, в начале заседания защитник просил суд приобщить к материалам дела квитанцию о переводе его клиенткой 4 737 860 грн в качестве благотворительного взноса в адрес одной из воинских частей.

В чем обвиняют

Прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому последняя, путем дачи указаний подчиненным, организовала составление ложного заключения МСЭК в отношении военнообязанного, в результате чего он получил группу инвалидности III степени, что дало ему право на отсрочку от призыва.

Также женщина обвиняется в недостоверном декларировании.

Соглашение о признании вины

Кроме того, прокурор огласил соглашение о признании вины, согласно которому обвиняемая безоговорочно признает себя виновной, будет сотрудничать со следствием в другом уголовном производстве и соглашается на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком, который должен определить суд. Также она должна быть лишена права занимать административно-распорядительные должности в учреждениях здравоохранения на три года.

Сообщается, что стороны просили суд утвердить соглашение, защитник также просил определить минимальный испытательный срок продолжительностью один год.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату.

Что предшествовало?