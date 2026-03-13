Экс-руководитель Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., перечислила 4,7 млн грн на ВСУ и заключила соглашение со следствием
Бывшая руководительница Николаевской областной МСЭК, уличенная в коррупционных схемах по уклонению от мобилизации, перечислила более 4,7 млн грн в помощь ВС и заключила соглашение о признании вины.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, передает Цензор.НЕТ.
Взнос на ВСУ
Как отмечается, в начале заседания защитник просил суд приобщить к материалам дела квитанцию о переводе его клиенткой 4 737 860 грн в качестве благотворительного взноса в адрес одной из воинских частей.
В чем обвиняют
Прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому последняя, путем дачи указаний подчиненным, организовала составление ложного заключения МСЭК в отношении военнообязанного, в результате чего он получил группу инвалидности III степени, что дало ему право на отсрочку от призыва.
Также женщина обвиняется в недостоверном декларировании.
Соглашение о признании вины
Кроме того, прокурор огласил соглашение о признании вины, согласно которому обвиняемая безоговорочно признает себя виновной, будет сотрудничать со следствием в другом уголовном производстве и соглашается на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком, который должен определить суд. Также она должна быть лишена права занимать административно-распорядительные должности в учреждениях здравоохранения на три года.
Сообщается, что стороны просили суд утвердить соглашение, защитник также просил определить минимальный испытательный срок продолжительностью один год.
В настоящее время суд удалился в совещательную комнату.
Что предшествовало?
- В октябре 2024 года правоохранители провели обыски у руководительницы МСЭК в Николаевской области, в ходе которых изъяли более $450 тыс. и коллекцию ювелирных изделий.
- Позже стало известно, что врачу не предъявлено подозрение, поскольку продолжались следственные действия.
- В мае 2025 года суд в Николаеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшей и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которую подозревают в содействии уклонению от мобилизации.
Могла сознательно в документах на перевод сделать ошибку. Деньги со временем вернуться.
Итог: есть платежка об оплате и деньги опять в кармане.
- Я ні копійки на себе не витратив, Ваша честь!
- Ви вчинили дуже правильно. І все-таки, куди ж ви їх поділи?
- Я їх розділив на частини і відніс у різні місця. Частину туди, частину сюди...
- А ось це ви вчинили не дуже правильно: не треба було - туди!
20 250 000 грн.- 4 700 000 =15 550 000 грн ця паскуда має.
оце життя паскуд зельонкіна в час війни.