РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9083 посетителя онлайн
Новости Уклонение от мобилизации Решения МСЄК об инвалидности
837 14

Экс-руководитель Николаевской МСЭК, у которой обнаружили $450 тыс., перечислила 4,7 млн грн на ВСУ и заключила соглашение со следствием

Врач МСЭК, помогавшая уклонистам, заключила сделку со следствием

Бывшая руководительница Николаевской областной МСЭК, уличенная в коррупционных схемах по уклонению от мобилизации, перечислила более 4,7 млн грн в помощь ВС и заключила соглашение о признании вины.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Взнос на ВСУ

Как отмечается, в начале заседания защитник просил суд приобщить к материалам дела квитанцию о переводе его клиенткой 4 737 860 грн в качестве благотворительного взноса в адрес одной из воинских частей.

В чем обвиняют

Прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому последняя, путем дачи указаний подчиненным, организовала составление ложного заключения МСЭК в отношении военнообязанного, в результате чего он получил группу инвалидности III степени, что дало ему право на отсрочку от призыва.

Также женщина обвиняется в недостоверном декларировании.

Соглашение о признании вины

Кроме того, прокурор огласил соглашение о признании вины, согласно которому обвиняемая безоговорочно признает себя виновной, будет сотрудничать со следствием в другом уголовном производстве и соглашается на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком, который должен определить суд. Также она должна быть лишена права занимать административно-распорядительные должности в учреждениях здравоохранения на три года.

Сообщается, что стороны просили суд утвердить соглашение, защитник также просил определить минимальный испытательный срок продолжительностью один год.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату.

Что предшествовало?

Автор: 

коррупция (1934) Николаевская область (596) МСЭК (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Двадцять лямів сп@здила, п'ять перечислила. Прям як у мене податок з офіційної зарплати - четвертинка.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:53 Ответить
+4
вротйобані судді, вротйбані прокурори.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:01 Ответить
+3
А их и не забирали....просто % поделилась
показать весь комментарий
13.03.2026 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рівні права - рівні обов'язки. Марш в бус)
показать весь комментарий
13.03.2026 16:52 Ответить
Україна--рай для корупціонерів.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:46 Ответить
А 450 кусків$ їй повернуть?Норм бізнес
показать весь комментарий
13.03.2026 16:52 Ответить
А их и не забирали....просто % поделилась
показать весь комментарий
13.03.2026 16:59 Ответить
Двадцять лямів сп@здила, п'ять перечислила. Прям як у мене податок з офіційної зарплати - четвертинка.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:53 Ответить
А внесок на зарплатню тим хто її роками викривав на злочинній діяльності та отримував її за кошт платників податків в Україні?
показать весь комментарий
13.03.2026 16:55 Ответить
вротйобані судді, вротйбані прокурори.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:01 Ответить
Нехіло так 450 К баксів нагребла - 100К баксів віддала і гуляй на всі сторони.....
показать весь комментарий
13.03.2026 17:10 Ответить
Еще не факт, что перечислила.
Могла сознательно в документах на перевод сделать ошибку. Деньги со временем вернуться.
Итог: есть платежка об оплате и деньги опять в кармане.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:12 Ответить
- Підсудний! Куди ви поділи вкрадені гроші?
- Я ні копійки на себе не витратив, Ваша честь!
- Ви вчинили дуже правильно. І все-таки, куди ж ви їх поділи?
- Я їх розділив на частини і відніс у різні місця. Частину туди, частину сюди...
- А ось це ви вчинили не дуже правильно: не треба було - туди!
показать весь комментарий
13.03.2026 17:15 Ответить
Десь цей Кащєй голку приховав про всяк випадок....
показать весь комментарий
13.03.2026 17:15 Ответить
4,5 млн грн це приблизно 112 тис доларів. 450 тис. було, 112 тис. перерахувала. А 338 тис. доларів залишилось і справу закрито. Непоганий бізнес.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:15 Ответить
Депутати Верховної Ради навмисно не хочуть приймати закон щоб за хабарництво більше 500 € хабарник отримував пожиттєво та повну конфіскацію майна тому що цей закон можна буде застосувати і проти них. В даному випадку підсудна просто віддала частину грошей зароблених хабарями, а все інше залишила собі.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:16 Ответить
450 000 доларів=20 250 000 грн.
20 250 000 грн.- 4 700 000 =15 550 000 грн ця паскуда має.
оце життя паскуд зельонкіна в час війни.
показать весь комментарий
13.03.2026 17:20 Ответить
 
 