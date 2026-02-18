РУС
Новости Дело Татьяны Крупы
Бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили срок действия обязанностей

ВАКС продлил ограничения для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы

В среду, 18 февраля, Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшую руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу.

Об этом сообщили в ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Процессуальные обязанности Крупы 

Подозреваемая обязана:

  • - сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • - сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления.

Читайте также: Завершено следствие по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: она обогатилась на 160 млн грн

Дело Крупы

  • Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
  • Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
  • 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • 16 октября главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийныком оформили инвалидность, "крышая"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
  • Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
  • После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
  • 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
  • 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
  • 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.
  • 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
  • В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Читайте также: Новый Porsche, серьги Dior и крипта: что задекларировала Татьяна Крупа после выхода из СИЗО

Топ комментарии
+8
цирк на дроті! людині за вкрадених 700 грн вліпили 7 років - а цю суку вже три роки засудити не можуть!
показать весь комментарий
18.02.2026 17:02 Ответить
+6
Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов'язків Джерело: https://censor.net/ua/n3601250
Чудовий заголовок, головне що все зрозуміло 😸
показать весь комментарий
18.02.2026 16:56 Ответить
+2
Крах системи спостерігаємо ми...
Чи захоче хто в це маратись та будувати країну фактично з нуля...

П.с. Та живуть усі хто дотичний до війни, окрім солдатів в окопах та не броньованих.......
показать весь комментарий
18.02.2026 17:00 Ответить
А хіба колись було по іншому ?
показать весь комментарий
18.02.2026 17:28 Ответить
Не пора вже призначити строк покарання, навіщо так "мучити" людину.
показать весь комментарий
18.02.2026 17:05 Ответить
Яценюк з авакіним та МВС, на засіданнях Уряду, теж шоу з арештом влаштовували, за участю керовнікаф ДСНС та ЗМІ!! Регламентом КМУ і не писано було про таке, але усі члЄни, як гімна в рота набрали, мовчали заради запису в трудовій книжці!!!???!
Потім, неофіційно, через 3-5 місяців, як піна осідала, все їм компенсовували, але не з власних кишень, а виключно за рахунок Українців!!!
показать весь комментарий
18.02.2026 17:09 Ответить
Не чіпайте Яценюка, це єдтний чувак при владі, який хотів, щоб проста більшість людей жила більш -менш нормально, але олігархам це не сподобалось, за що його і викинули з влади. Доказ-один біг-борд проти Яценюка коштував 290 тис.гр. а скільки їх було по Києву. Наріду впихнули стіну, і вони до сих пір її згадують, Зебіли.
показать весь комментарий
18.02.2026 17:36 Ответить
Якби цю суку і її сімю розвішали по стовпах на вулиці, я б поклав квіти під кожен стовп. Будь проклята, і твої діти і внуки, і правнуки, горіть в пеклі. Амінь .
показать весь комментарий
18.02.2026 17:16 Ответить
А група з її підтримки, з отих прокурорських-адвокатських «інвалідів-пенсіонерів», гроші уже збирає з Українців, на заставу за це лайно????
показать весь комментарий
18.02.2026 17:17 Ответить
хфашисти ізувєри так знущатися над жінкою ! а може вона інвалід другой групи , вони не думали ?
показать весь комментарий
18.02.2026 17:58 Ответить
 
 