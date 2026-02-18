Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків

ВАКС продовжив обмеження для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи

У середу, 18 лютого, Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу.

Про це повідомили у ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Процесуальні обов’язки Крупи 

Підозрювана зобов’язана:

  • - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • - здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Справа Крупи

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
  • 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
  • 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
  • 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
  • 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
  • У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

цирк на дроті! людині за вкрадених 700 грн вліпили 7 років - а цю суку вже три роки засудити не можуть!
18.02.2026 17:02 Відповісти
Чудовий заголовок, головне що все зрозуміло 😸
18.02.2026 16:56 Відповісти
Якби цю суку і її сімю розвішали по стовпах на вулиці, я б поклав квіти під кожен стовп. Будь проклята, і твої діти і внуки, і правнуки, горіть в пеклі. Амінь .
18.02.2026 17:16 Відповісти
Чудовий заголовок, головне що все зрозуміло 😸
Чудовий заголовок, головне що все зрозуміло 😸
18.02.2026 16:56 Відповісти
хгаспада, ви - звєрі......(с)
18.02.2026 16:57 Відповісти
Крах системи спостерігаємо ми...
Чи захоче хто в це маратись та будувати країну фактично з нуля...

П.с. Та живуть усі хто дотичний до війни, окрім солдатів в окопах та не броньованих.......
18.02.2026 17:00 Відповісти
А хіба колись було по іншому ?
18.02.2026 17:28 Відповісти
Не пора вже призначити строк покарання, навіщо так "мучити" людину.
18.02.2026 17:05 Відповісти
Термін СІЗО 2:1. Скоріше вийде
19.02.2026 13:15 Відповісти
Яценюк з авакіним та МВС, на засіданнях Уряду, теж шоу з арештом влаштовували, за участю керовнікаф ДСНС та ЗМІ!! Регламентом КМУ і не писано було про таке, але усі члЄни, як гімна в рота набрали, мовчали заради запису в трудовій книжці!!!???!
Потім, неофіційно, через 3-5 місяців, як піна осідала, все їм компенсовували, але не з власних кишень, а виключно за рахунок Українців!!!
18.02.2026 17:09 Відповісти
Не чіпайте Яценюка, це єдтний чувак при владі, який хотів, щоб проста більшість людей жила більш -менш нормально, але олігархам це не сподобалось, за що його і викинули з влади. Доказ-один біг-борд проти Яценюка коштував 290 тис.гр. а скільки їх було по Києву. Наріду впихнули стіну, і вони до сих пір її згадують, Зебіли.
18.02.2026 17:36 Відповісти
А група з її підтримки, з отих прокурорських-адвокатських «інвалідів-пенсіонерів», гроші уже збирає з Українців, на заставу за це лайно????
18.02.2026 17:17 Відповісти
хфашисти ізувєри так знущатися над жінкою ! а може вона інвалід другой групи , вони не думали ?
18.02.2026 17:58 Відповісти
Як, хіба вона ще не відновилась на посаді, та не подала до суду на компенсацію? Це зрив системи корупції, кругової поруки та кумівства. Недопрацювали інваліди від влади..
18.02.2026 18:45 Відповісти
еще не до конца выдоили крупу))))
18.02.2026 18:54 Відповісти
Я таких сук ненавижу,и желаю лишь смерти,за то что в такие тяжёлые времена они воруют и не просто,а лямами.На дыбу таких п.даров
20.02.2026 03:36 Відповісти
Треба рубахи руки,таким.
Спи.див на перший раз одну на другий другу.Більше нічим буде пи.дити
20.02.2026 03:40 Відповісти
 
 