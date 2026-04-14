На Закарпатті затримано озброєного викрадача жінки з дитиною, який відкрив вогонь по правоохоронцям. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція затримала озброєного викрадача жінки з 3-річною дитиною, який відкрив вогонь по правоохоронцям.

Під час затримання фігурант чинив збройний опір та вистрілив у одного з поліцейських, а на іншого намагався наїхати автомобілем, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Всі учасники події в безпеці, поліцейські доставлені до лікарні.

За попередньою інформацією, зловмисник пересувався автомобілем марки Skoda та, ймовірно, був озброєний. Подія сталася в одному з населених пунктів Мукачівського району.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем. Попри загрозу життю, поліцейські затримали зловмисника.

Наразі зловмисника затримано. Усі учасники події перебувають у безпеці та співпрацюють зі слідством.

Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога — загрози їхньому життю немає.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження. За скоєне затриманому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

















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